Kiskorú veszélyeztetése: levesbe nyomta egy kisfiú fejét az óvodavezető

Azonnali hatállyal megszüntették egy siófoki óvodavezető munkaviszonyát, miután súlyos panasz érkezett az intézmény működésével kapcsolatban. Az ügyben a rendőrség kiskorú veszélyeztetése miatt indított nyomozást – közölte az Index.

Kiskorú veszélyeztetése miatt indítottak eljárást az óvodavezető ellen

Fotó: Illusztráció ( Anna Shvets/Pexels)

Nyomozás a kiskorú veszélyeztetése ügyében

Lengyel Róbert, Siófok polgármestere arról számolt be, hogy az önkormányzat február végén kapott írásbeli panaszt egy szülőtől. A levél szerint az érintett vezető „meg nem engedhető magatartást tanúsított” az óvodába járó kisgyerekekkel szemben.

A városvezető azonnal belső vizsgálatot rendelt el. Az eredmények alapján felmerült a kiskorú veszélyeztetése bűncselekmény gyanúja, ezért a vizsgálati anyagot továbbították a rendőrségnek.

A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság közlése szerint a Siófoki Rendőrkapitányság nyomozást rendelt el az ügyben.

Több panasz is érkezhetett

A Somogy vármegyei hírportál beszámolója szerint az érintett vezetővel ezt megelőzően is lehettek problémák. Korábban a város Kiliti nevű részében dolgozott, ahonnan később áthelyezték.

A szülők már tavaly petíciót indítottak a leváltása érdekében.

A lap arról is írt, hogy a gyanú szerint egy korábbi incidens során az óvodavezető egy gyermek fejét bántalmazó módon a levesbe nyomta.

A dolgozók is panaszkodtak

A portál információi szerint nemcsak a szülők, hanem az intézmény dolgozói is nehezen viselték a stílusát. Többen arról számoltak be, hogy az óvodavezető bosszút állt azokon, akik ellentmondtak neki, emiatt több munkatárs is elhagyta a pályát.

Lengyel Róbert polgármester hangsúlyozta: az önkormányzat zéró toleranciát alkalmaz az ilyen esetekben.

„Ha az bizonyított, ilyen dologban nálam nincs semmiféle tolerancia” – fogalmazott a városvezető.

A rendőrségi nyomozás jelenleg is folyamatban van, ezért a hatóságok egyelőre nem közöltek további részleteket az ügyről.

