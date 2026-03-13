Hírlevél
Rendkívüli

Váratlan döntés az orosz olajról – ez mindent megváltoztat

Olaj

Háborognak az ukránok, mert nem tankolhatnak védett áron

kiskorú veszélyeztetése

Kiskorú veszélyeztetése: levesbe nyomta egy kisfiú fejét az óvodavezető

Súlyos vádak merültek fel egy siófoki óvoda vezetőjével kapcsolatban, akit azonnali hatállyal menesztettek az intézmény éléről. A rendőrség nyomozást indított kiskorú veszélyeztetése miatt.
Azonnali hatállyal megszüntették egy siófoki óvodavezető munkaviszonyát, miután súlyos panasz érkezett az intézmény működésével kapcsolatban. Az ügyben a rendőrség kiskorú veszélyeztetése miatt indított nyomozást – közölte az Index.

kiskorú veszélyeztetése
Kiskorú veszélyeztetése miatt indítottak eljárást az óvodavezető ellen
Fotó: Illusztráció ( Anna Shvets/Pexels) 

Nyomozás a kiskorú veszélyeztetése ügyében

Lengyel Róbert, Siófok polgármestere arról számolt be, hogy az önkormányzat február végén kapott írásbeli panaszt egy szülőtől. A levél szerint az érintett vezető „meg nem engedhető magatartást tanúsított” az óvodába járó kisgyerekekkel szemben.

A városvezető azonnal belső vizsgálatot rendelt el. Az eredmények alapján felmerült a kiskorú veszélyeztetése bűncselekmény gyanúja, ezért a vizsgálati anyagot továbbították a rendőrségnek.

A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság közlése szerint a Siófoki Rendőrkapitányság nyomozást rendelt el az ügyben.

Több panasz is érkezhetett

A Somogy vármegyei hírportál beszámolója szerint az érintett vezetővel ezt megelőzően is lehettek problémák. Korábban a város Kiliti nevű részében dolgozott, ahonnan később áthelyezték.

A szülők már tavaly petíciót indítottak a leváltása érdekében.

A lap arról is írt, hogy a gyanú szerint egy korábbi incidens során az óvodavezető egy gyermek fejét bántalmazó módon a levesbe nyomta.

A dolgozók is panaszkodtak

A portál információi szerint nemcsak a szülők, hanem az intézmény dolgozói is nehezen viselték a stílusát. Többen arról számoltak be, hogy az óvodavezető bosszút állt azokon, akik ellentmondtak neki, emiatt több munkatárs is elhagyta a pályát.

Lengyel Róbert polgármester hangsúlyozta: az önkormányzat zéró toleranciát alkalmaz az ilyen esetekben.

„Ha az bizonyított, ilyen dologban nálam nincs semmiféle tolerancia” – fogalmazott a városvezető.

A rendőrségi nyomozás jelenleg is folyamatban van, ezért a hatóságok egyelőre nem közöltek további részleteket az ügyről.

Öt gyermeket emelt ki a családból a gyámhivatal, elképesztő állapotok uralkodtak a házban

Egy borsodi családban öt gyermek élete vált veszélyeztetetté a megfelelő gondoskodás hiánya miatt. A szülő magatartása súlyosan veszélyeztette a gyerekek testi és lelki fejlődését, ezért a gyámhatóság nevelőszülőkhöz helyezte őket.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

 

 

