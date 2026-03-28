A hanyag anya figyelmetlensége epilepsziás kislánya életébe került

Vádat emeltek egy amerikai nő ellen kislánya halála miatt. A gyerek ötéves volt és idegrendszeri betegsége miatt rendszeresen gyógyszereket kellett szednie. A hatóságok szerint a tragédia előtt a kislány egyedül maradt a fürdőkádban, ami végzetes következményekkel járt – írta a Borsonline.hu.

Az epilepsziás kislány halála után a rendőrök súlyosan elhanyagolt körülményeket találtak a család lakásában

Hanyagság és figyelmetlenség vezetett a kislány halálához

A wisconsini Merrill városában élő Katelyn Nardi ötéves lánya súlyos epilepsziával élt. A betegsége miatt többféle gyógyszert kellett szednie, hogy megelőzzék a rohamokat. A rendőrséget 2025. október 22-én riasztották a család lakásához.

Amikor a mentők megérkeztek, a kislány már eszméletlen állapotban volt. Hosszan próbálták újraéleszteni, de körülbelül egy órával később halottnak nyilvánították.

A nő vőlegénye a kihallgatáson azt mondta: Nardi éppen fürdette a gyermeket, majd pár percre kiment a szobából, hogy ruhát hozzon neki. A férfi szerint az anya nagyjából öt perc múlva visszatért.

A rendőrök azonban később több ellentmondást is találtak a beszámolókban.

A vizsgálat során az is kiderült, hogy a tragédia napján a kislány nem kapta meg az egyik fontos gyógyszerét. Az anya azt állította a rendőröknek, hogy előző este még beadta neki. A boncolási jegyzőkönyv viszont mást mutatott.

A szükséges gyógyszerek egyikének, a Levetiracetamnak nyomát sem találták meg a gyermek szervezetében. A szakértők szerint ez arra utal, hogy a kislány már napokkal a halála előtt sem kapta meg a készítményt. Az ilyen epilepszia elleni gyógyszerek hirtelen elhagyása könnyen rohamokat válthat ki.

A nyomozók a lakás állapotát is megvizsgálták és amit találtak, az elég rossz képet festett a körülményekről. A jelentések szerint az ingatlan tele volt szétdobált ruhákkal és szeméttel. Emellett kutyaürülék és vizelet is volt a lakás több pontján.

A Lincoln megyei helyettes ügyész, Jacob Collinsworth azt mondta: a fürdőkád, ahol a gyermeket megtalálták, szintén koszos volt és erős vizeletszag terjengett benne.

Továbbá az is kiderült, hogy amikor Nardi rátalált az eszméletlen lányára, nem a segélyhívót tárcsázta először. A 911 helyett inkább a szociális szolgálatot hívta fel.