Költségvetési csalás: több milliárdos kárt okozott egy bűnszervezet

Több milliárd forintos kárt okozott a költségvetésnek egy bűnbanda, amely szervezetten kerülte el az adófizetést. A költségvetési csalás ügyében az ügyészség nem tartja indokoltnak a büntetések enyhítését.
Költségvetési csalás milliárdos kárral
Az ítéleti tényállás szerint két vádlott közösségen belülről beszerzett termékekkel kereskedett. A tevékenység akkor volt nyereséges számukra, ha az áfa nélkül Magyarországra hozott termékeket piaci ár alatt értékesítették.
Az adófizetés elkerülése érdekében 2018 elején társaikkal bűnszervezetet hoztak létre.
Cégeken keresztül működtek
A rendszer működtetéséhez négy gazdasági társaságot használtak fel, amelyek között felosztották a feladatokat.
A bűnszervezet tagjai külön feleltek a cégek működtetéséért, a szállításért, a raktározásért, a kapcsolattartásért, valamint a banki utalásokért és a készpénzfelvételért.
A cégek élére úgynevezett stróman ügyvezetőket állítottak, akiknek sem szándékukban, sem lehetőségükben nem állt a tényleges irányítás.
Így kerülték el az áfafizetést
A cégek nevében közösségen belüli termékbeszerzést végeztek, majd a keletkező áfa fizetési kötelezettségüknek nem tettek eleget.
A bevallásokban valótlanul nagy összegű belföldi beszerzéseket tüntettek fel, amivel jelentősen csökkentették a fizetendő adó összegét.
A költségvetésnek okozott vagyoni hátrány összege közel három milliárd forint.
Ítélet és fellebbezések
A Kaposvári Törvényszék a bűnszervezet tagjait költségvetési csalás, a számvitel rendjének megsértése és közokirat-hamisítás miatt mondta ki bűnösnek.
Szabadságvesztésre és pénzbüntetésre ítélték őket, emellett eltiltották a közügyek gyakorlásától, valamint vagyonelkobzást is elrendeltek.
Három vádlottat a gazdasági társaságok vezetésétől is eltiltottak. A cégek névleges vezetőit pénzbüntetéssel sújtották, illetve próbára bocsátották.
Nem enyhítene az ügyészség
Az ügyész az ítéletet tudomásul vette, a vádlottak többsége azonban fellebbezett, elsősorban felmentést, másodsorban enyhítést kérve.
A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség álláspontja szerint sem a felmentés, sem a büntetések enyhítése nem indokolt.
Az eljárás másodfokon a Pécsi Ítélőtáblán folytatódik.
