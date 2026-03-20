Költségvetési csalás: több milliárdos kárt okozott egy bűnszervezet

Több milliárd forintos vagyoni hátrányt okozott egy szervezetten működő bűnözői csoport Magyarországon. Az ügyészség álláspontja szerint a büntetés enyhítése nem megalapozott a költségvetési csalás ügyében.
Több milliárd forintos kárt okozott a költségvetésnek egy bűnbanda, amely szervezetten kerülte el az adófizetést. A költségvetési csalás ügyében az ügyészség nem tartja indokoltnak a büntetések enyhítését.

Fotó: Illusztráció (Tima Miroshnichenko/Pexels)

Költségvetési csalás milliárdos kárral

Az ítéleti tényállás szerint két vádlott közösségen belülről beszerzett termékekkel kereskedett. A tevékenység akkor volt nyereséges számukra, ha az áfa nélkül Magyarországra hozott termékeket piaci ár alatt értékesítették.

Az adófizetés elkerülése érdekében 2018 elején társaikkal bűnszervezetet hoztak létre.

Cégeken keresztül működtek

A rendszer működtetéséhez négy gazdasági társaságot használtak fel, amelyek között felosztották a feladatokat.

A bűnszervezet tagjai külön feleltek a cégek működtetéséért, a szállításért, a raktározásért, a kapcsolattartásért, valamint a banki utalásokért és a készpénzfelvételért.

A cégek élére úgynevezett stróman ügyvezetőket állítottak, akiknek sem szándékukban, sem lehetőségükben nem állt a tényleges irányítás.

Így kerülték el az áfafizetést

A cégek nevében közösségen belüli termékbeszerzést végeztek, majd a keletkező áfa fizetési kötelezettségüknek nem tettek eleget.

A bevallásokban valótlanul nagy összegű belföldi beszerzéseket tüntettek fel, amivel jelentősen csökkentették a fizetendő adó összegét.

A költségvetésnek okozott vagyoni hátrány összege közel három milliárd forint.

Ítélet és fellebbezések

A Kaposvári Törvényszék a bűnszervezet tagjait költségvetési csalás, a számvitel rendjének megsértése és közokirat-hamisítás miatt mondta ki bűnösnek.

Szabadságvesztésre és pénzbüntetésre ítélték őket, emellett eltiltották a közügyek gyakorlásától, valamint vagyonelkobzást is elrendeltek.

Három vádlottat a gazdasági társaságok vezetésétől is eltiltottak. A cégek névleges vezetőit pénzbüntetéssel sújtották, illetve próbára bocsátották.

Nem enyhítene az ügyészség

Az ügyész az ítéletet tudomásul vette, a vádlottak többsége azonban fellebbezett, elsősorban felmentést, másodsorban enyhítést kérve.

A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség álláspontja szerint sem a felmentés, sem a büntetések enyhítése nem indokolt.

Az eljárás másodfokon a Pécsi Ítélőtáblán folytatódik.

