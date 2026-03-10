Videón a kommandósok által elfogott királyegyházai bűnöző

Egy ideje már keresték a rendőrök azt a 24 éves férfit, aki tavaly ősz óta próbált eltűnni a hatóságok szeme elől. A bujkálás azonban nem tartott örökké, mert végül kommandósok segítségével fogták el Királyegyházán. Az akció gyors és határozott volt, a férfinak esélye sem maradt a menekülésre – írta a Bors.

Kommandósok kapták el a körözött férfit

Fotó: MW

Kommandósok segítségével kapták el

A fiatal férfit eredetileg garázdaság miatt körözte a Szigetvári Járásbíróság. A nyomozók azonban hamar rájöttek, hogy ennél több ügy is kapcsolódik hozzá.

A rendőrségi információk szerint a férfi korábban is próbálta elkerülni a hatóságokat, ezért a nyomozók úgy döntöttek, hogy az elfogásához a Mecsek bevetési egység segítségét kérik. A március 5-i rajtaütés során a rendőrök Királyegyházán találták meg a bujkáló férfit. Az elfogás után az is kiderült, hogy nem csupán egy körözés volt érvényben ellene.

Összesen hat további eljárás is folyamatban volt vele szemben, főként korábbi szabálysértések miatt.

A rendőrkapitányságról már a börtönbe vezetett az út

A férfit az elfogás után a Szigetvári Rendőrkapitányságra vitték, ahol megtörtént az előállítása és az adminisztratív intézkedések.

Ezt követően átadták a büntetés-végrehajtásnak, így megkezdte a kiszabott elzárások letöltését. Az akcióval egy hónapok óta húzódó ügy végére került pont.

Durva jelenetek zajlottak Pécsen is, amikor két férfi rátámadt egy autósra. Az emberrablás azonban nem úgy sült el, ahogy azt a támadók elképzelték. Végül a TEK kommandósai tettek pontot az ügy végére.