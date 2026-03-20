Kommandósok csaptak le és számolták fel az országos droghálózatot

Nagyszabású rendőri akció zárta le azt az ügyet, amelyben egy családi alapon működő bűnszövetség hónapokon át juttatott tiltott szereket a börtönökbe. A bevetés során a kommandósok kulcsszerepet játszottak és egyszerre több helyszínen hajtották végre az elfogásokat – írta a Nool.hu.

Kommandósok számolták fel az országos droghálózatot

Fotó: Police.hu

Kommandósok egyszerre több helyszínen csaptak le

A kommandósok és nyomozók összehangolt akció keretében egy időben jelentek meg több büntetés-végrehajtási intézetben és egy nógrádi településen. A célpont egy család volt, amely szervezetten működtette a droghálózatot.

A rendőrségi adatok alapján a kállói család tagjai – testvérek és hozzátartozóik – pontosan leosztott feladatkör és forgatókönyv szerint szerezték be a drogot, készítették el az azzal átitatott papírokat és álnéven feladott levélként küldték be a Márianosztrai Fegyház és Börtönbe, a Balassagyarmat Fegyház és Börtönbe, a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézetbe. A családdal kapcsolatban álló és jogerős szabadságvesztésüket töltő elítélt címzettek feldarabolták a füzetdarabokat, és eladták a többi fogvatartottnak. Az elítéltek és a kapcsolattartóik a drog ellenértékét az egyik családtag bankszámlájára utaltatták, a pénzt a család szétosztotta.

– ismertette Buda Gábor, a Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője

A szakértők a lefoglalt anyagokban egy új pszichoaktív vegyület jelenlétét is kimutatták, ami különösen veszélyessé tette a hálózat működését.

Több tucat hatósági ember vett részt az akcióban

Az akció során nemcsak a család tagjait fogták el, hanem a börtönökben lévő érintetteket is kihallgatták.

A hajnali akcióban közel száz rendőr és büntetés-végrehajtási munkatárs vett részt, egy időpontban csaptak le a kállói bűnszövetség tagjaira ingatlanjaikon, és átvizsgálták a Márianosztrai Fegyház és Börtönben, a Balassagyarmati Fegyház és Börtönben, illetve a Szombathelyi Országos bv. Intézetben több fogvatartott zárkáját. A kutatások során munkatársaink gyógyszeres üvegbe rejtett drogot és közbiztonságra veszélyes szúró-vágó eszközöket, valamint pénzt találtak és foglaltak le. A büntetés-végrehajtási intézetekben munkatársaink két, jelenleg jogerős szabadságvesztését töltő elítéltet hallgattak ki kábítószer-kereskedelem miatt.

– fogalmazta meg Buda Gábor.