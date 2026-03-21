Újabb részletek derültek ki a kommandósok által lekapcsolt drogbizniszről

Hosszú ideig szervezetten működött az a családi alapokon nyugvó hálózat, amelynek tevékenysége végül a hatóságok látókörébe került. A kommandósok bevetése vetett véget annak az akciónak, amely során több helyszínen egyszerre csaptak le a gyanúsítottakra. A nyomozás során kiderült, hogy a Nógrád vármegyei Kállón élő család tagjai pontosan felosztott szerepek mentén dolgoztak. Volt, aki a beszerzésért felelt, más a feldolgozásért, míg a többiek a terjesztés logisztikáját intézték – írta a Vaol.hu.

A kommandósok véget vetettek a kábítószer kereskedelemnek

Fotó: Police.hu

Kommandósok akcióban

A kommandósok által felszámolt hálózat egyik legkülönösebb módszere az volt, hogy a kábítószert papírlapokra vitték fel, majd ezeket levélként küldték be különböző büntetés-végrehajtási intézetekbe. A címzettek a papírt feldarabolták és továbbértékesítették a többi fogvatartottnak.

A pénz is büntetlenül cserélt gazdát ezidáig, az ellenértéket a család egyik tagjának számlájára utalták, majd házon belül osztották szét.

A szakértők később megállapították, hogy a lefoglalt papírok új pszichoaktív anyagot, úgynevezett ADB-Butinacát tartalmaztak.

Egyszerre több helyszínen csaptak le

Az akció során közel száz rendőr és büntetés-végrehajtási dolgozó vett részt. A hatóságok nemcsak a kállói ingatlanokat kutatták át, hanem több börtönben is ellenőrzéseket tartottak, zárkákat vizsgáltak át.

A rajtaütés végén négy családtagot vettek őrizetbe, a hálózat feltételezett vezetőjét, annak testvérét, húgát, valamint egy fiatalkorú rokont. A házkutatások során kábítószergyanús anyagokat, készpénzt és veszélyes eszközöket is lefoglaltak.

A gyanúsítottakat kábítószer-kereskedelem miatt hallgatták ki, majd kezdeményezték letartóztatásukat. Az ügy azonban itt még nem ért véget, ugyanis a hatóságok a börtönökben érintett fogvatartottakat is kihallgatták. A nyomozás jelenleg is folyamatban van, de az már most látszik, hogy egy jól szervezett, több szálon futó bűnszövetséget sikerült felszámolni.