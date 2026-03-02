Kétszer csapott le az éj leple alatt – elképesztő, milyen büntetést kapott a debreceni férfi

A Debreceni Járásbíróság 2026. február 23-án hirdetett ítéletet abban az ügyben, amelyben egy büntetett előéletű férfi néhány óra leforgása alatt két különböző helyszínen is erőszakos konfliktust robbantott ki – áll a Debreceni Törvényszék oldalán.

Az erőszakos konfliktusok után elkapták a késes támadót

Fotó: 123RF

Letöltendőbe torkollott az erőszakos konfliktus

Az első jelenet 2025. május 4-én este, a Csapó utcán játszódott. Az elkövető szóváltásba keveredett egy ittas férfival, majd saját erejét demonstrálva ütő és rúgó mozdulatokat tett felé. Az áldozat kitért, eközben kiesett a zsebéből egy 8 centiméteres pengéjű tapétavágó kés.

Támadója felvette, kihúzta a pengét, és a férfi irányába hadonászott vele. Egy alkalommal meg is vágta az áldozat arcát, a sérülés erősen vérzett, de nyolc napon belül gyógyult. A bíróság szerint ugyanakkor az eszköz és a támadás célzása alapján a szándék súlyosabb sérülés okozására irányult.

Alig néhány órával később, május 5-én hajnalban a Hatvan utcán újabb áldozatot talált. Egy üzlet bejáratánál alvó, ittas, hajléktalan férfit szemelt ki, akinek mintegy 2000 forint értékű kabátját egyszerűen lehúzta róla. Amikor az áldozat felébredt és visszakérte a ruhadarabot, az elkövető leköpte, majd a kabát zsebéből kivett egy tompa hegyű tollat, amellyel megszúrta a hajléktalan férfi tenyerét, hogy megtartsa a kabátot. Ezután a Segner tér irányába futott. A megszúrt férfi segítséget kért, majd a támadó után indult. Az elkövető észrevette, megállt, és ismét ütő-rúgó mozdulatokkal próbálta távol tartani. A konfliktus odáig fajult, hogy mindketten felkapták az utcán található fém szemetesedények tetejét, és azokkal lökdösték egymást.

A kiérkező rendőrök vetettek véget a dulakodásnak. Az elkövető ekkor eldobta a kabátot, amely végül visszakerült az áldozathoz.

A bíróság rablás, felfegyverkezve elkövetett garázdaság és súlyos testi sértés kísérlete miatt mondta ki bűnösnek az elkövetőt. A kiszabott büntetés 7 év 10 hónap börtön, valamint 8 év közügyektől eltiltás. Az ítélet jogerős.