Elkapták a nyakát és megrángatták az esztergomi parkolóőrt, a rendőrség hajtóvadászatot indított

Rendkívüli

Fontos

konfliktus

Február 23-án Esztergomban egy parkolócédula miatt szóváltás alakult ki. A konfliktus rövid idő alatt tettlegességig fajult. A férfi a nyakánál fogva megragadta a parkolóőrt, aki közfeladatot látott el.
konfliktusparkolóőrerőszakbüntetésvita

Egy parkolócédula miatt szabadult el az indulat február 23-án Esztergomban. A délutáni órákban egy autós kérte számon a parkolóőrt a szélvédőre helyezett pótdíj miatt, a konfliktus azonban hamar elfajult. A férfi a nyakánál fogva megragadta és rángatni kezdte a közterület-felügyelőt – áll a Police.hu oldalán.

Konfliktus alakult ki egy parkolócédula miatt Esztergomban
Fotó:  Police.hu 

Erőszakkal akarta rendezni a konfliktust

Az Esztergomi Rendőrkapitányság gyorsan lépett és néhány napon belül azonosították a 47 éves férfit, akit 

közfeladatot ellátó személy elleni erőszak gyanújával hallgattak ki.

A rendőrség emlékeztet arra, hogy 

a közterületi konfliktusokat soha nem szabad erőszakkal rendezni. Egy pillanatnyi indulat is büntetőeljárást, maradandó következményeket és súlyos felelősséget vonhat maga után. Vitás helyzetben őrizze meg a nyugalmát és válassza a jogszerű megoldást!”

A napokban írtunk róla, hogy egy tatabányai lakost három ukrán férfi támadott meg egy aluljáróban. Az áldozat életveszélyes sérüléseket szenvedett.

 

