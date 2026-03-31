férfi

Ősi koponya eladásából akart meggazdagodni egy férfi, régészhallgató buktatta le

Vádat emelt a Fővárosi Főügyészség egy 47 éves férfi ellen, aki az interneten próbált túladni egy régészeti leleten. Egy kora középkorból származó koponya értékesítésével szegett törvényt.
férfikoponyaemberi csontokrégészfőügyészségvádlott

A Fővárosi Főügyészség MTI-nek adott közleménye szerint a vádlott édesapja még évtizedekkel ezelőtt, egy óbudai útépítésnél kapta ajándékba a leletet egy régésztől. A vizsgálatok alapján a koponya egy 15-18 év közötti nőtől származik, aki a népvándorlás korában, az V. vagy VI. században élt.

Online hirdetésben bukkant fel az ősi koponya (Illusztráció)
Fotó: Unsplash

A koponya volt az "öröksége"

A vádlott 2020-ban költözött be abba a lakásba, ahol az apja korábban a leletet őrizte. Négy évvel később, 2024 márciusában úgy döntött, hogy pénzzé teszi az örökséget, és 3,5 millió forintos irányáron hirdetést adott fel egy internetes oldalon.

A gyanús ajánlatra egy régészhallgató lett figyelmes, aki azonnal értesítette a hatóságokat. 

A rendőrök a házkutatás során lefoglalták a maradványokat, az ügyészség pedig emberi test tiltott felhasználása miatt emelt vádat a férfi ellen. A hatóságok indítványozták, hogy a bíróság bocsássa próbára a vádlottat és fizettessék ki vele a több mint negyedmillió forintos bűnügyi költséget is.

