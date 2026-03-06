A vajai férfi 2025. december 10-én reggel, egy általa használt külföldi mobiltelefonszámról többször felhívta a Nógrád Vármegyei Szent Lázár Kórház telefonközpontját. A gyanúsított névtelenül, eltorzított hangon, indoklás nélkül azzal fenyegetőzött, hogy fel fogja robbantani a salgótarjáni egészségügyi intézményt – írja a Nool.hu.

A férfi névtelenül, eltorzított hangon, indoklás nélkül fenyegetőzött a kórház felrobbantásával

Fotó: Police.hu

– A bejelentést követően, a telefonos fenyegetés hatására a rendőrök, valamint a biztonsági személyzet kiürítették és átvizsgálták a több épületből álló egészségügyi komplexumot, de robbanószerkezetet, robbanóanyagot nem találtak – mondta a hírportálnak a Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság megbízott sajtóreferense. Verebélyiné Illés Beáta hozzátette: a férfi súlyosan akadályozta a kórház működését, és megzavarta a köznyugalmat.

Szarvasi rendőrök fogták el a kórházat felrobbantással fenyegető férfit

A nyomozók azonosították a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei lakcímmel rendelkező, 30 éves férfit. Tartózkodási helyén azonban nem találták meg, ezért elfogatóparancsot adtak ki ellene, mivel felmerült a gyanú, hogy külföldre szökhet.

A gyanúsítottat végül március 4-én a szarvasi rendőrök fogták el, majd a Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányságra állították elő. A nyomozók közveszéllyel fenyegetés bűntettének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, és őrizetbe vették. Cselekménye akár öt évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető.

Állami pénzen végeztek nemátalakító műtéteket

Vádat emeltek két orvos és két társuk ellen, akik két éven át törvénybe ütköző módon végeztek operációkat a kiskunhalasi kórházban. A vádlottak a társadalombiztosítás terhére elszámolt nemátalakító műtétekkel több mint 15 millió forintos kárt okoztak a költségvetésnek.