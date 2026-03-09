Hírlevél
A magyar Bruce Willist keresik a rendőrök – fotó

A rendőrség testi sértés elkövetése miatt keresi a miskolci születésű Orosz Bélát. A Bruce Willisre kisértetiesen hasonlító férfivel kapcsolatban hónapokkal ezelőtt adtak ki körözést.
A Fővárosi Törvényszék büntetés-végrehajtási csoportja testi sértés miatt keresi a 42 éves, miskolci születésű Orosz Bélát. A férfi ellen kibocsátott elfogatóparancs alapján jelenleg is érvényben van a rendőrségi körözés ellene – írta a Boon.hu.

Körözési listára került "Bruce Willis"
Fotó:  Police.hu 

Testi sértés miatt adták ki a körözést 

A Miskolci Rendőrkapitányság keresi az 1982-es születésű magyar Bruce Willist, aki ellen a Fővárosi Törvényszék határozata alapján tavaly novemberben indult hivatalos körözés. A rendőrség a lakosság segítségét kéri a megtalálásához.

A budapesti rendőrök nem mindennapi fogásra tettek szert, amely bizonyítja, hogy a legnagyobb „rekorderek” sem menekülhetnek, hiszen az Üllői úton elfogott férfival szemben összesen 131 körözés volt érvényben.

 

