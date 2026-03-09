A magyar Bruce Willist keresik a rendőrök – fotó

A Fővárosi Törvényszék büntetés-végrehajtási csoportja testi sértés miatt keresi a 42 éves, miskolci születésű Orosz Bélát. A férfi ellen kibocsátott elfogatóparancs alapján jelenleg is érvényben van a rendőrségi körözés ellene – írta a Boon.hu.

Körözési listára került "Bruce Willis"

Fotó: Police.hu

Testi sértés miatt adták ki a körözést

A Miskolci Rendőrkapitányság keresi az 1982-es születésű magyar Bruce Willist, aki ellen a Fővárosi Törvényszék határozata alapján tavaly novemberben indult hivatalos körözés. A rendőrség a lakosság segítségét kéri a megtalálásához.

