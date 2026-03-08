Rekordmennyiségű körözéssel bukott le egy férfi Budapesten

A Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság jelzése alapján végrehajtott intézkedés során a rendőrök először azt hitték, a rendszer hibázott, de hamar bebizonyosodott az igazság. B. Attila ellen 126 esetben pénzbírság be nem fizetése, 5 esetben pedig tartózkodási hely megállapítása miatt volt kiadva körözés. A férfit az elfogása után azonnal büntetés-végrehajtási intézetbe szállították, hogy megkezdje a halmozott büntetései letöltését – írta a Facebook oldalán a Budapesti Rendőr-főkapitányság.

A rendőrsök se hittek szemüknek, mikor meglátták mennyi körözés szól a férfi ellen

Fotó: Shutterstock

Ötévnyi börtön a sokadik körözés után

A számadatok önmagukért beszélnek: a férfi összesen 12 millió forintnyi kifizetetlen pénzbírságot halmozott fel az évek során. Mivel a tartozásait nem rendezte, a hatóságok a bírságokat összesen 1822 nap elzárásra váltották át.

Így a "nagyon okos" rekorder körözöttnek most több mint öt évet kell rácsok mögött töltenie a mulasztásai miatt.

