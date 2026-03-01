Hírlevél
Egy újabb arc került fel a rendőrség listájára Fejér vármegyében. A körözött férfi hónapok óta próbál eltűnni a hatóságok elől, mindazok után, hogy az utcán rátámadt egy másik emberre. A rendőrök most a lakosság segítségét kérik.
A rendelkezésre álló nyomozati adatok  szerint a körözött férfi 2025. november 15-én délután, a Várkörút és a Kígyó utca sarkának közelében keveredett konfliktusba egy másik férfival. A vita tettlegességig fajult, az áldozat megsérült – írta a Feol.hu.

A képen látható körözött férfit garázdaság miatt keresik a székesfehérvári rendőrök
A képen látható körözött férfit garázdaság miatt keresik a székesfehérvári rendőrök
Fotó: Police.hu

A körözött férfi bárhol felbukkanhat a városban

A rendőrség szerint azóta sem sikerült a nyomára bukkanni. Mivel november óta nem találják, bárhol feltűnhet.

A Székesfehérvári Rendőrkapitányság arra kér mindenkit, hogy ha felismeri a fotón szereplő férfit, vagy tud bármit az esetről, jelentkezzen személyesen a kapitányságon, vagy hívja a 112-es segélyhívót. Minden apró információ számíthat.

 

Miközben Székesfehérváron garázdaság miatt köröznek egy férfit, az ország másik felében is nagy erőkkel zajlik a keresés. A Miskolci Rendőrkapitányság most két fiatal eltűnése miatt adott ki körözést, a fiú 15, a lány mindössze 13 éves.
 

 

