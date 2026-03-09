Elítélték, de nem akart bevonulni a börtönbe – top 50-es körözöttet fogtak el Fejér vármegyében

Majdnem tíz hónapig rejtőzködött a hatóságok elől az a 48 éves körözött férfi, akit a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai fogtak el március 5-én Kápolnásnyéken. A szökevény a rendőrség top 50-es körözési listáján is szerepelt – írja a Borsonline.hu.

A bűnöző ellen a Székesfehérvári Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja adott ki körözést, mert nem vonult be a bíróság által jogerősen kiszabott szabadságvesztése letöltésére. A férfit 14. életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett szexuális kényszerítés bűntett elkövetése miatt ítélték börtönbüntetésre.

Alig hagyott nyomokat maga után a körözött pedofil

A férfi hónapokon át tartó rejtőzködése során nyomokat szinte alig hagyott maga után. A Fejér vármegyei nyomozók azonban rábukkantak arra a pár szálra, ami végül elvezetett a bűnelkövetőhöz.

A rendőrök egy kápolnásnyéki építkezésen csaptak le a körözött férfira, akit elfogtak és előállítottak. Az intézkedést követően büntetés-végrehajtási intézetbe szállították, ahol megkezdte szabadságvesztésének letöltését.

