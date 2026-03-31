Magánnyomozókat és egy rendőrt is őrizetbe vettek korrupciós ügyek miatt

Üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadása, pénzmosás és más bűncselekmény miatt folytat nyomozást hat személy ellen a Fővárosi Nyomozó Ügyészség. Hárman őrizetben, hárman pedig előállításban vannak a korrupciós ügy kapcsán – közölte az Ügyészség.hu.

Magánnyomozókat és egy rendőrt is őrizetbe vettek korrupciós üggyel kapcsolatban

A megalapozott gyanú szerint a magánnyomozóként tevékenykedő férfi és élettársa, – akik korábban rendvédelmi területen dolgoztak – korrupciós kapcsolatok útján, rendszeresen bűnügyi személyes adatokat szereztek meg, amelyeket megbízóik számára értékesítettek.

Hatan vettek részt a korrupciós ügyben

A magánnyomozók tevékenységét – haszonszerzés reményében – egy budapesti rendőr segítette, a hatósági nyilvántartásokban fellehető adatok jogosulatlan megszerzésével és továbbításával. A privát kopók egyik állandó megbízója egy ügyvéd volt, aki az így megszerezett adatokhoz jogszerűen nem juthatott volna hozzá.

A magánnyomozók két közvetítőn keresztül tartották a kapcsolatot a rendőrrel, és így fizettek neki a megszerzett bűnügyi adatokért 600 ezer forintot, a gyermeke nevén lévő bankszámlára.

Lecsaptak a bűnbandára

Az ügy kapcsán a nyomozó ügyészség összehangolt kutatásokat, lefoglalásokat hajtott végre. A két magánnyomozót, a rendőrt, az ügyvédet és a két közvetítőt gyanúsítottként hallgattak ki.

A konspiráció felderítésében a Nemzeti Védelmi Szolgálat, a bűnügyi akció végrehajtásában pedig a Készenléti Rendőrség járőrei és a Nemzeti Nyomozó Iroda Vagyonvisszaszerzési Hivatal munkatársai működtek közre.