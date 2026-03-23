Radiátorhoz kötözött egy férfi két kisgyereket, pokoli kínokat éltek át a forróságban

Egy 20 éves férfi hívta a segélyhívót azzal, hogy két kistestvére nagy bajba került. Mostohaapja és az anyja összevesztek egymással. Ennyit tudtak a romániai rendőrök, amikor a helyszíre értek. Ott szembesültek azzal, hogy két kisgyereket a radiátorhoz kötözött a feldühödött férfi a Maszol.ro információi szerint.

Radiátorhoz kötözött két kisgyereket egy férfi, pokoli kínokat éltek át a forróságban (illusztráció)

Fotó: Pexels.com

Kiszabadították a 2 és 4 évest, akik már pokoli kínokat éltek át a forróságtól. A férfit 24 órára őrizetbe vették, majd 30 napra házi őrizetbe került úgy, hogy elektronikus karkötővel figyelik minden lépését.

Emellett megtiltották, hogy a gyerekek közelébe menjen, nehogy újból bántsa őket.

A radiátorhoz kötözött a gyerekek anyját is megbüntették

A két, erdélyi kisgyermek édesanyja sem úszta meg, számára is 30 napos házi őrizetet rendeltek el. Eközben a két áldozat állami gondozásba került, egy gyermekvédelmi központba vitték őket.

