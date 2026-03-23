házi őrizet

Radiátorhoz kötözött egy férfi két kisgyereket, pokoli kínokat éltek át a forróságban

Rendőrök mentettek meg két kisgyereket egy erdélyi városban. Egy kétévesről és négyévesről van szó, akiket az édesanyjuk élettársa egy kötéllel egy radiátorhoz kötözött.
Egy 20 éves férfi hívta a segélyhívót azzal, hogy két kistestvére nagy bajba került. Mostohaapja és az anyja összevesztek egymással. Ennyit tudtak a romániai rendőrök, amikor a helyszíre értek. Ott szembesültek azzal, hogy két kisgyereket a radiátorhoz kötözött a feldühödött férfi a Maszol.ro információi szerint.

Radiátorhoz kötözött két kisgyereket egy férfi, pokoli kínokat éltek át a forróságban
Radiátorhoz kötözött két kisgyereket egy férfi, pokoli kínokat éltek át a forróságban (illusztráció)
Fotó: Pexels.com

Kiszabadították a 2 és 4 évest, akik már pokoli kínokat éltek át a forróságtól. A férfit 24 órára őrizetbe vették, majd 30 napra házi őrizetbe került úgy, hogy elektronikus karkötővel figyelik minden lépését. 

Emellett megtiltották, hogy a gyerekek közelébe menjen, nehogy újból bántsa őket. 

A radiátorhoz kötözött a gyerekek anyját is megbüntették

A két, erdélyi kisgyermek édesanyja sem úszta meg, számára is 30 napos házi őrizetet rendeltek el. Eközben a két áldozat állami gondozásba került, egy gyermekvédelmi központba vitték őket.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár 

  • szóbeli bántalmazás, 
  • lelki bántalmazás, 
  • fizikai bántalmazás, 
  • szexuális erőszak,
  • csalás, 
  • online csalás áldozata, 

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

 

