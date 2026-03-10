Hírlevél
Kővel dobálta meg az autósokat az út szélén álló férfi - videó

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Életveszélyes helyzetben voltak azok az autósok, akik a 35-ös főúton haladtak ősszel egy adott pillanatban. Egy részeg férfi ugyanis kővel dobált meg mindenkit, aki kocsival arra jött.
Tavaly novemberben egy borsodi településen elképesztő jelenetek játszódtak le. Egy részeg férfi állt az út szélén és a murvából felszedett kővel dobálta a 35-ös főúton haladó autókat, amit rögzített egy térfigyelő kamera. Erről számolt be az ugyeszseg.hu, amely a felvételt is közzétette.

Fotó: Magyarország Ügyészsége

Kővel dobált autókat, kettőt el is talált

A videón jól látható, hogy a férfi mind a nyolc autót megcélozta, amely pont akkor arra járt. Hatot nem sikerült eltalálnia, kettő viszont igen. Egy kő az egyik autó jobb hátsó sárvédőívén pattant meg, amitől az behorpadt. Ebben a kocsiban 75 ezer forintos kár keletkezett. Egy másik kő pedig egy autó szélvédőjét találta el. 

Az üveg betört, a kő beesett az utastérbe, a hátsó ülések elé. A kocsiban 48 ezer forintos kárt okozott a dobálózó, részeg ember.

Amikor a sofőr lehúzódott az út szélére és megállt, a férfi elszaladt.

A kővel dobálózó részeg az autókban utazók életét és testi épségét is veszélybe sodorta.

Az ügyészség a közlekedés biztonsága elleni bűntett és más bűncselekmény miatt emelt vádat a büntetlen előéletű férfi ellen, akivel kapcsolatban felfüggesztett börtönbüntetést indítványoztak.

Eközben egy Pest vármegyei településén egy alighanem politikai indíttatású bűncselekmény borzolja a kedélyeket.

Fegyveresen elkövetett garázdaság miatt indult eljárás amiatt, ami szombaton, Szentendrén történt: rálőttek a kormánypárt egyik önkéntesére. A megtámadott fideszes aktivista aláírásokat gyűjtött, menekülnie kellett. Részletekért kattintson ide!

