Kővel dobálta meg az autósokat az út szélén álló férfi - videó

Tavaly novemberben egy borsodi településen elképesztő jelenetek játszódtak le. Egy részeg férfi állt az út szélén és a murvából felszedett kővel dobálta a 35-ös főúton haladó autókat, amit rögzített egy térfigyelő kamera. Erről számolt be az ugyeszseg.hu, amely a felvételt is közzétette.

Kővel dobált autókat egy részeg férfi tavaly novemberben Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében

Fotó: Magyarország Ügyészsége

Kővel dobált autókat, kettőt el is talált

A videón jól látható, hogy a férfi mind a nyolc autót megcélozta, amely pont akkor arra járt. Hatot nem sikerült eltalálnia, kettő viszont igen. Egy kő az egyik autó jobb hátsó sárvédőívén pattant meg, amitől az behorpadt. Ebben a kocsiban 75 ezer forintos kár keletkezett. Egy másik kő pedig egy autó szélvédőjét találta el.

Az üveg betört, a kő beesett az utastérbe, a hátsó ülések elé. A kocsiban 48 ezer forintos kárt okozott a dobálózó, részeg ember.

Amikor a sofőr lehúzódott az út szélére és megállt, a férfi elszaladt.

A kővel dobálózó részeg az autókban utazók életét és testi épségét is veszélybe sodorta.

Az ügyészség a közlekedés biztonsága elleni bűntett és más bűncselekmény miatt emelt vádat a büntetlen előéletű férfi ellen, akivel kapcsolatban felfüggesztett börtönbüntetést indítványoztak.

Eközben egy Pest vármegyei településén egy alighanem politikai indíttatású bűncselekmény borzolja a kedélyeket.

Fegyveresen elkövetett garázdaság miatt indult eljárás amiatt, ami szombaton, Szentendrén történt: rálőttek a kormánypárt egyik önkéntesére. A megtámadott fideszes aktivista aláírásokat gyűjtött, menekülnie kellett. Részletekért kattintson ide!

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár

szóbeli bántalmazás,

lelki bántalmazás,

fizikai bántalmazás,

szexuális erőszak,

csalás,

online csalás áldozata,

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.