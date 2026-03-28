Szörnyű halált halt egy közmunkás Szatymazon

A borzalmas tragédia még február végén történt Szatymazon, amikor munkavégzés közben rádőlt egy fa egy közmunkásra. Az illető néhány nappal később belehalt sérüléseibe. A hírt megerősítette a Délmagyar.hu-nak Barna Károly polgármester is, de mint mondta, konkrétumokat nem árulhat el a végzetes balesettel kapcsolatban.

Kidőlt fa nyomott agyon egy közmunkást Szatymazon Fotó: illusztráció/Pexels

– Zajlik még a körülmények vizsgálata, a hatóság és a rendőrség is dolgozik az ügyön. Ennek lezárultáig nem tudok többet mondani az esetről – közölte a polgármester. Hozzátette: az önkormányzat a vizsgálatot folytató hatóságokkal és az elhunyt személy családjával is együttműködik.

Nélkülözhetetlenek a közmunkások a kistelepüléseken

A Csongrád-Csanád vármegyei hírportál emlékeztetett rá: a közfoglalkoztatási program résztvevői olyan feladatokat látnak el, amelyek a település fenntartásához és a lakók mindennapi életéhez kapcsolódnak. A munkavégzés közben velük történt balesetekért elsősorban a munkáltató felel, amely legtöbbször a helyi önkormányzat. A településvezetés feladata a biztonságos munkakörülmények megteremtése, illetve munkavédelmi oktatást kell számukra biztosítani.

Vizsgálják, hogy ki a tragédia felelőse

Ha ez nem történt meg megfelelően, az önkormányzat – illetve konkrétan a műszaki vezető vagy a felelős vezető – felelősségre vonható foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés vagy gondatlanságból elkövetett emberölés miatt. Egy ilyen tragédiánál azt vizsgálják, elkerülhető volt-e a baleset, és ki felel érte személyesen vagy munkáltatóként.

Métereket zuhant egy férfi egy debreceni gyárban

Súlyos munkahelyi baleset történt március 12-én a CATL debreceni építési területén. Egy munkás 3 méter magasból lezuhant, és 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett.