Lebukott a családi biznisz, ahol apa és fia kristállyal kereskedett

Egy látszólag átlagos családi házban csaptak le a rendőrök Heves vármegyében. A nyomozás szerint itt zajlott a kristály terjesztése, amelynek egy apa és fia voltak a főszereplői.
Egy ideje már a hatóságok látókörében volt az a kisnánai család, ahol a gyanú szerint rendszeresen felbukkant a kristály és nem véletlenül. A rendőrök információi alapján ugyanis az ott élők hónapok óta foglalkozhattak a szer terjesztésével – tájékoztatta a Police.hu.

Kristályt foglalt le a rendőrség
Kristályt foglalt le a rendőrség
Fotó: Police.hu

A Gyöngyösi Rendőrkapitányság felderítői végül március közepén léptek akcióba és házkutatást tartottak az ingatlanban. Nem kellett sokáig keresniük,  több mint 20 gramm fehér, kristályos anyagot, mérleget és a porciózáshoz szükséges eszközöket is találtak.

Lebukott a kristály biznisz

A kristály jelenléte egyértelmű volt a házban, a zacskókba csomagolt anyag mellett minden adott volt ahhoz, hogy a szert kisebb adagokban értékesítsék. A helyszínen talált eszközök is arra utaltak, hogy nem alkalmi használatról, hanem tudatos terjesztésről lehetett szó.

A rendőrök egy 45 éves férfit és 25 éves fiát állították elő, majd gyanúsítottként hallgatták ki őket. A bíróság gyorsan döntött: letartóztatásukról néhány napon belül határoztak.

Komoly veszélyeket rejt

Bár sokan partidrogként emlegetik, a kristály valójában az egyik legveszélyesebb pszichoaktív szer. Gyorsan függőséget okozhat és hosszabb távon súlyos egészségkárosodást eredményezhet.

A hatóságok éppen ezért kiemelten kezelik az ilyen ügyeket és a DELTA Program keretében igyekeznek visszaszorítani a terjesztést.

Sátoraljaújhelyen szintén lekapcsoltak a hatóságok egy kristály dílert, aki nyugdíj kiegészítésként űzte a bizniszt.

 

