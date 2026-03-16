Nyugdíjas kristálydílert fogtak Sátoraljaújhelyen

A rendőrök sikeres akcióban fogtak el egy idős férfit Sátoraljaújhelyen. A kristálydíler ellen kábítószer-kereskedelem bűntette miatt indult eljárás – írta meg a Bors.

65 éves kristálydílert kapcsoltak le a rendőrök Sátoraljaújhelyen

Fotó: police.hu

A Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitányság nyomozói egy 65 éves férfit gyanúsítanak azzal, hogy 2024 novemberétől rendszeresen tiltott szereket értékesített. A rendőrök március 9-én kutatást tartottak a férfi sátoraljaújhelyi otthonában.

Az akció során több mint tíz gramm fehér, kristályos anyagot találtak, amelyet a helyszínen lefoglaltak. A férfit a rendőrök elfogták, majd gyanúsítottként hallgatták ki, ezt követően őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását.

Már folyt ellene eljárás

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság közlése szerint az elkövetőnek korábban is volt dolga a hatóságokkal. Már folyt ellene büntetőeljárás kábítószer-kereskedelem miatt, valamint a Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitányság szexuális visszaélés bűntettének és garázdaság vétségének gyanúja miatt is vizsgálódott.

A Magyar Rendőrség ismét felhívta a figyelmet a kábítószerek veszélyeire. A hatóságok szerint a kristály fogyasztása szédülést, felgyorsult pulzust, légszomjat, hangulatingadozást, szorongást, pánikrohamot és zavartságot is okozhat.

Hozzátették, hogy a kristály és más kábítószerek rövid idő alatt erős pszichikai függőséget alakíthatnak ki, hosszú távon pedig súlyos egészségkárosodást okozhatnak.

Orbán Viktor: Vállaltuk, hogy levadásszuk a drogdílereket, megcsináltuk!

Az elmúlt közel egy évben a hatóságok nem tétlenkedtek, a DELTA már az első hetekben bebizonyította, nem kímélik a drogkereskedőket. A drogdílerek elleni hajtóvadászat sikerét jól mutatja, hogy több mint tízezer büntetőeljárást indítottak és 50 tonna drogot vontak ki a feketepiacról.