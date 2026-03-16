Lebukott az M4-es pihenő kukkolója: a kamerája árulta el

Egy édesapa tett bejelentést február végén a rendőrségen, miután lánya gyanús eszközt vett észre az M4-es autóúti pihenőjének női mosdójában. A kukkoló kamerát szerelt fel a falra, amely az illemhelyet figyelte – közölte a police.hu.

Menekül a kukkoló Fotó: Részlet a police.hu videójából

A fiatal lány elmondta az apjának, hogy amikor belépett a női mellékhelyiségbe, egy idegen férfi állt bent. A férfi bocsánatot kért, majd sietve távozott a helyiségből. A lány csak néhány perccel később vette észre, hogy valaki egy kamerát szerelt a falra, amely az illemhely irányába volt beállítva.

Nem sokkal később ismét megjelent az ismeretlen férfi a mosdóban, majd rövid idő múlva sietve autóba ült és elhajtott a pihenőből.

Amikor az édesapa bement a mellékhelyiségbe, a kamerát már nem találták a falon. A rendőrséget értesítették, és a gyors adatgyűjtés, valamint az elemzés hamar eredményre vezetett. A nyomozók néhány órán belül azonosították a 49 éves K. Tamást, akit abonyi otthonában fogtak el, majd bevittek a Ceglédi Rendőrkapitányságra gyanúsítotti kihallgatásra.

A lakásában tartott kutatás során a nyomozók több, a bűncselekményhez köthető tárgyat foglaltak le.

Megtalálták a kamera rögzítéséhez használt kétoldalú ragasztószalagot, a felszereléshez szükséges eszközöket, valamint a férfi laptopjait és mobiltelefonját is.

A férfi a kihallgatása során részletes vallomást tett. Elismerte, hogy ő helyezte el a kamerát a női mosdóban,

és azt állította, hogy tette mögött egyfajta betegség áll, amely ilyen cselekedetekre ösztönzi.

A Ceglédi Rendőrkapitányság személyes adattal való visszaélés miatt folytat büntetőeljárást a szabadlábon védekező gyanúsított ellen.

