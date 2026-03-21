Különleges program keretében, különleges helyen kezdhetnek új életet menhelyi kutyák

11 perce
Olvasási idő: 4 perc
Elsőre furcsa párosításnak tűnhet, mégis működhet. Menhelyről mentett kutyák és fogvatartottak egy közös programban, ahol a kutya nemcsak gondozásra szoruló állat, hanem kapocs is, amely egyszerre ad esélyt az újrakezdésre azoknak, akik elveszítették az otthonukat, és azoknak, akik most tanulják, hogyan lehet újra felelősséget vállalni.
Új élet kezdődött tíz mentett kutya számára – és nem csak nekik. A „Második esély” program most a tiszalöki büntetés-végrehajtási intézetben is elindult, ahol a rácsok mögött most nemcsak emberek, hanem sorsok is új irányt kapnak – írta a Kisalföld.hu.

Tíz kutya csatlakozott a Második esély programhoz
Tíz kutya csatlakozott a Második esély programhoz
 Fotó: Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány

Kutya program indult a börtönben

A kezdeményezés lényege egyszerű, mégis ritkán működik ennyire jól: menhelyről érkező kutyák kerülnek be egy olyan közegbe, ahol figyelmet, törődést és következetes nevelést kapnak. 

Mindezt fogvatartottak segítségével, akik nemcsak ellátják az állatokat, hanem nap mint nap dolgoznak is velük.

Az első körben tíz kutya csatlakozott a programhoz: fele Veszprémben, fele Tiszalökön. Utóbbiak már belakták új helyüket, és óvatosan, de egyre magabiztosabban ismerkednek azokkal az emberekkel, akik mostantól a mindennapjaik részei.

A fogvatartottak nem „csak úgy” kerültek a kutyák mellé. Előtte képzésen vettek részt, ahol megtanulták a felelős állattartás alapjait, a gondozás részleteit, és azt is, hogyan lehet pozitív megerősítéssel tanítani egy állatot.

A kutyák fejlődését szakemberek segítik, így nemcsak jól vannak tartva, hanem valóban tanulnak is. Alapengedelmesség, szocializáció, együttműködés – ezek azok a készségek, amelyekkel később sokkal nagyobb eséllyel találnak végleges otthont. 

Mindkét oldal új esélyt kap

És itt jön a történet egyik legerősebb pontja: a program lehetőséget ad arra is, hogy a fogvatartottak – ha szabadulásuk után megfelelnek a feltételeknek – örökbe fogadják azt a kutyát, akivel együtt dolgoztak. Nem mindenki él majd ezzel, de már a lehetőség is sokat mond.

A „Második esély” valójában nem egy állatvédelmi projekt vagy egy reintegrációs program külön-külön. Inkább egy furcsa, de működő találkozási pont: ahol egy gazdátlan kutya és egy újrakezdésre kész ember egymásból építkezik.

 

