A brutális kutyatámadást nem élte túl a járókelő

Egy több évvel ezelőtti tragédia ismét reflektorfénybe került, miután újabb fordulat történt az ügyben. A kutyatámadás következményei máig sem csendesültek el és most az ügyészség szerint a kiszabott büntetés nem tükrözi kellően a történtek súlyát.
Egy korábbi, megrázó eset került ismét a figyelem középpontjába, miután új fejlemény történt a bírósági eljárásban. A kutyatámadás, amely évekkel ezelőtt sokkolta a közvéleményt, most újra napirendre került és úgy tűnik, még koránt sincs vége az ügynek. A történet 2021 augusztusára nyúlik vissza, amikor egy szentesi ingatlanból kiszabadult kutyák két járókelőt támadtak meg. Az eset tragikus kimenetelű volt, ugyanis az egyik áldozat a helyszínen életét vesztette, míg a másik súlyos sérüléseket szenvedett – írta a Bors.

Súlyos kérdések a kutyatámadás felelősségéről

Az eljárás során kiderült, hogy az állatok tartása nem felelt meg az alapvető szabályoknak,  nem voltak megfelelően felügyelve, hiányoztak a kötelező oltások és az azonosító chipek is.

A tragédia estéjén ráadásul egy ünnepi tűzijáték is zajlott, amely felingerelhette az állatokat. A kutyák végül kiszabadultak az utcára, ahol előbb egy gyalogost, majd később egy kerékpáros idős nőt támadtak meg.

Az ügy ugyan első fokon már lezárult, a bíróság az állatok gazdáját gondatlanságból elkövetett emberölés és testi sértés miatt felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte. Azonban ez az ítélet nem vált jogerőssé.

Az ügyészség szerint ugyanis a kiszabott büntetés túl enyhe. Álláspontjuk alapján az elkövető súlyosan megszegte az állattartás alapvető szabályait, ráadásul a történtek után sem tanúsított megbánást. Emiatt hosszabb, letöltendő szabadságvesztést tartanak indokoltnak. A védelem ezzel szemben enyhítést vagy akár felmentést szeretne elérni, így az ügy másodfokon folytatódik tovább.

Hasonló megrázó eset történt az Egyesült Államokban, ahol egy mindössze ötnapos csecsemő életét vesztette. A kutyatámadás során a család által nemrég örökbefogadott állat váratlanul rátámadt az alvó kisbabára és halálos sérüléseket okozott neki.

 

