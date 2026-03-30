A brutális kutyatámadást nem élte túl a járókelő

Egy korábbi, megrázó eset került ismét a figyelem középpontjába, miután új fejlemény történt a bírósági eljárásban. A kutyatámadás, amely évekkel ezelőtt sokkolta a közvéleményt, most újra napirendre került és úgy tűnik, még koránt sincs vége az ügynek. A történet 2021 augusztusára nyúlik vissza, amikor egy szentesi ingatlanból kiszabadult kutyák két járókelőt támadtak meg. Az eset tragikus kimenetelű volt, ugyanis az egyik áldozat a helyszínen életét vesztette, míg a másik súlyos sérüléseket szenvedett – írta a Bors.

Tragédiával végződött a brutális kutyatámadás

Súlyos kérdések a kutyatámadás felelősségéről

Az eljárás során kiderült, hogy az állatok tartása nem felelt meg az alapvető szabályoknak, nem voltak megfelelően felügyelve, hiányoztak a kötelező oltások és az azonosító chipek is.

A tragédia estéjén ráadásul egy ünnepi tűzijáték is zajlott, amely felingerelhette az állatokat. A kutyák végül kiszabadultak az utcára, ahol előbb egy gyalogost, majd később egy kerékpáros idős nőt támadtak meg.

Az ügy ugyan első fokon már lezárult, a bíróság az állatok gazdáját gondatlanságból elkövetett emberölés és testi sértés miatt felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte. Azonban ez az ítélet nem vált jogerőssé.

Az ügyészség szerint ugyanis a kiszabott büntetés túl enyhe. Álláspontjuk alapján az elkövető súlyosan megszegte az állattartás alapvető szabályait, ráadásul a történtek után sem tanúsított megbánást. Emiatt hosszabb, letöltendő szabadságvesztést tartanak indokoltnak. A védelem ezzel szemben enyhítést vagy akár felmentést szeretne elérni, így az ügy másodfokon folytatódik tovább.

