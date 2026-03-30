Egy házaspárnak köszönheti életét egy anya és kisbabája, akik túlélték a pusztító tüzet

Egy hétköznapi bevásárlásból hazafelé tartó pár története mutatja meg, milyen sokat számít a gyors reakció egy váratlan helyzetben. A lakástűz percek alatt komoly veszélyt jelentett egy fiatal édesanyára és kisbabájára, de szerencsére akadt, aki időben észrevette a bajt. A házaspár épp egy barkácsáruházból tartott haza, amikor furcsa füstszagra lettek figyelmesek. Egy gyors pillantás balra elég volt ahhoz, hogy felismerjék, hogy egy kétszintes ház egyik ablakából lángok csapnak ki. Nem haboztak, azonnal megfordultak és a helyszínre siettek – írta a Bors.

Pillanatok alatt elterjed a lakástűz, a házaspár ha nem cselekszik, tragédiába fullad az eset

Fotó: Pixabay

Perceken múlt minden a lakástűzben

A lakástűz már javában tombolt Indianaban március 15-én, amikor a férfi az ajtóhoz rohant és kopogni kezdett. Odabent egy fiatal anya tartózkodott kisbabájával, aki csak percekkel korábban ébredt fel a füstre. A helyzet gyorsan súlyosbodhatott volna, de a segítség éppen időben érkezett.

A férfi segített az anyának és gyermekének kijutni az épületből, majd nem mindennapi bátorságról téve tanúbizonyságot visszatért az égő házba, hogy kihozza a legfontosabb személyes tárgyakat is. Eközben társa a körülményeket figyelte és segített biztosítani a helyszínt a kiérkező tűzoltók számára.

A gyors és határozott fellépésnek köszönhetően az anya és a kisbaba sértetlenül megúszta az esetet. Bár az otthonuk jelentős károkat szenvedett, a legfontosabb mégis az, hogy nem történt személyi sérülés.

A házaspár később úgy fogalmazott, hogy szinte hihetetlen, hogy pont abban a pillanatban jártak arra. Ha néhány perccel korábban vagy később érkeznek, talán észre sem vették volna a tüzet.

A fővárosban is történt a napokban egy megrázó tűzeset, amikor kigyulladt egy penthouse lakás Budapest XIII. kerületében szombat éjjel. A Danubius utcai tűz során személyi sérülés nem történt, az alatta lévő lakások azonban beáztak az oltási víz miatt.