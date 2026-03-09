Akkora volt a füst, hogy nem tudták kihozni a férfit – lakástűzben hunyt el a győrteleki lakos

Szomorú esemény árnyékolta be a hétvégét Györteleken, sajnálatos módon egy lakástűz miatt kellett a tűzoltóknak kivonulniuk egy családi házhoz tartozó melléképülethez. A lángok gyorsan terjedtek és bár a segítség hamar megérkezett, az ott élő idős férfi életét már nem tudták megmenteni. A település lakóit mélyen megrázta a tragédia – írta a Szon.hu.

Lakástűz okozta a helyi lakos halálát

Fotó: Bozsó Katalin/Szon.hu

Lakástűz tragédiája rázta meg a települést

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint három járművel, összesen tizenegy tűzoltó érkezett a helyszínre. Az égő épületből kihozták az ott lakó férfit, azonban rajta már nem lehetett segíteni. A tűzben az egyik kutyája is elpusztult.

A környéken élők már a tűzoltók érkezése előtt próbáltak segíteni. A település polgármestere, Halmi József elmondta, hogy amikor értesült arról, hogy füst száll fel az épületből, azonnal a helyszínre sietett.

Betörtük az ablakot, kifeszítettük az ajtót, de hiába nyitottuk ki az ingatlant, akkora volt a füst, hogy mi nem tudtuk kihozni. Nem ez volt az első, hogy ott jártunk. Ez egy kis település, az emberek ismerik egymást, és amikor valaki jelezte, hogy nem látták az urat két napja, azonnal kimentünk őt megnézni. Eddig nem is volt gond, de most sajnos hiába siettünk

– idézte fel a történteket.

Egyedül élt az idős férfi

A faluban sokan ismerték a férfit, aki korábban az édesanyjával lakott a házban, ám annak halála után egyedül maradt. A helyiek szerint csendes, visszahúzódó ember volt, akiről így emlékezett meg az egyik helyi lakos:

Lajos bácsi csendes, gondos ember volt. Egyedül élt, de ha az ereje, az idő engedte, tett-vett a kertben, dolgozgatott. Egy a miénkhez hasonló településen az emberek figyelnek egymásra, ha bármi szokatlan, megnézik, jól van-e az illető – mindez sok nagyobb községben, városban hiányzik. De hiába a jó szándék, a segítségnyújtás, vannak tragédiák, amiket nem lehet kivédeni. Sokszor láttuk őt a kertben, hiszen – ahogy sok embertől hallom – az időseket sokszor ez tartja egészségben, életben. A polgármester többször volt itt korábban is, amikor a bácsit napokig nem látták, de eddig szerencsére csak az elővigyázatosság miatt kellett felkeresni, illetve a gondozók is jártak hozzá

Vizsgálják, mi okozhatta a tüzet

A tűz pontos keletkezési okát még vizsgálják, ezért tűzvizsgálati eljárás indult. A szakemberek szerint ugyanakkor a lakóépületekben keletkező tüzek jelentős részét elektromos problémák okozzák.