Vasárnap este gyulladt ki egy családi ház Győrteleken. A tragikus kimenetelű lakástűz keletkezését vizsgálat fogja megállapítani.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Vasárnap 18 órakor érkezett a jelzés a katasztrófavédelemhez, hogy Győrteleken, a Kossuth utcában kigyulladt egy lakóház. A teljes terjedelmében égő, ötven négyzetméteres ingatlanhoz három járművel tizenegy tűzoltó vonult ki. A lánglovagok behatoltak az égő épületbe és kivitték az ott lakó idős férfit, azonban az életét már nem lehetett megmenteni. A lakástűzben a férfi kutyája is elpusztult. A tűz keletkezési körülményeinek feltárása érdekében tűzvizsgálat indul – írta közleményében a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Idős férfi és kutyája a lakástűz áldozata
Idős férfi és kutyája a lakástűz áldozata Fotó: illusztráció/Feol.hu

Ezért keletkezik a legtöbb lakástűz

Mukics Dániel tűzoltó alezredes beszámolt róla, hogy a legtöbb lakóépületben elektromos probléma miatt keletkezik tűz. Jellemzően hibás műszaki cikkek használata, elavult elektromos hálózat, vagy egy eszköz nem rendeltetésszerű használata áll a tűzesetek hátterében. A szakember hozzáttte: a régebben épült házaknál célszerű elvégeztetni a hálózat felülvizsgálatát, indokolt esetben annak felújítását, hiszen a régi épületek elektromos rendszere nem bír el annyi műszaki eszközt, mint amennyit manapság használunk. Mindezek mellett érdemes füstérzékelőt is szerelni otthonunkba.

Kigyulladt egy fővárosi lángosozó

Tűz ütött ki vasárnap egy lángosozóban a VII. kerületi Madách Imre téren. Tűzoltók mellett mentők is érkeztek a kigyulladt büféhez, a bajt egy olajsütő okozhatta.

 

