Kóbor lámával fogócskáztak egy budapesti lakótelepen

Péntek reggel a kispesti Havanna lakótelepen egy szokatlan „lakótársat” kaptak a panelházak, egy láma bukkant fel a betonrengeteg közepén. A dél-amerikai négylábú látszólag nem zavartatta magát, békésen rágcsálta a füvet, sétált egy kicsit, majd visszatért a reggelihez, mintha mindig is ide tartozott volna. Ha valaki közelebb merészkedett, gyorsított egyet, de látszott, hogy élvezi a hirtelen jött szabadságot – írta a Blikk.hu.

A láma békésen legelészett a Havanna lakótelepen

Fotó: MW archív

Vígan legelészett a szökött láma

A helyiek szerint a láma valószínűleg egy közeli lovasiskolából „szökött meg”, de bárhonnan is érkezett, nem maradt sokáig a városi dzsungelben: két ember hamarosan felbukkant, egy kis fogócska után befogták, és elvitték. Az esetet egy szomszéd videóra vette, így az interneten is meg lehet nézni a városi láma kalandját.

Bár hasonlítanak, a lámák nem összekeverendők az alpakákkal, amelyeknek néhány egyede igazi rejtélyt robbantott ki az interneten. Március 10-én sokkoló látvány fogadta az arra járókat a Sárpentele felé vezető félreeső úton. Elhagyott, elpusztult alpakák hevertek az árokparton, mintha sosem lettek volna részei senki életének. A körülmények arra utalnak, hogy valaki szándékosan próbálta eltüntetni az állatokat, remélve, hogy a ritkán használt úton senki sem bukkan rájuk. A terv kudarcot vallott.