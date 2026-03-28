Lamborghini a vadonban: totálkáros lett a 130 milliós luxusautó

Komoly balesetről számolt be közösségi oldalán Kocsis Bence Márk, a fiatal autórajongó vállalkozó. A 33 éves, kétgyermekes algyői férfi egy őzzel ütközött, a következmények pedig látványosak: összetört a nagy értékű Lamborghini, írta a Delmagyar.hu.

Őz vs. Lamborghini: az álomautó darabokra tört

A poszt szerint a baleset egy váratlan találkozás miatt történt, amikor az útra tévedt vadat már nem tudta elkerülni.

Minden okkal történik. Ez csak része az utazásnak... Ami a legfontosabb, hogy biztonságban vagyok. Egy autó pótolható, de én nem”

– írta követőinek a férfi.

A Lamborghini Huracán STO ára használtan az európai piacon – felszereltségtől és évjárattól függően – 330-400 ezer euró körül mozog, ami nagyjából 130-160 millió forintot jelent, adók nélkül.

Kocsis Bence Márk története nem ismeretlen követői számára. Gyerekkori álma volt egy Lamborghini, tíz évvel ezelőtt még csak közösségi posztban fantáziált róla. Öt évvel később már saját luxusautója, egy Lamborghini Urus volt. A mostani baleset azonban nem törte le:

Valami új jön hamarosan”

– írta, jelezve, hogy a luxussportautók világa továbbra is része marad az életének.

Míg a fiatal férfi álomautója, a Lamborghini egy pillanat alatt totálkáros lett, de ő maga nem sérült meg, addig nem minden luxusautós történet végződik ilyen szerencsésen. Győrben egy Aston Martin okozott tragédiát: az idős asszony életét vesztette a gázolásban.