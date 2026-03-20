Pokoli látvány: hatalmas lángok csaptak fel az éjszaka közepén

Félelmetes jelenetek zavarták meg a csütörtök éjszakai nyugalmat Zagyvarékason. A hatalmas lángok messziről is jól láthatók voltak, ahogy percek alatt elborították az épületeket.
Komoly riadalmat okozott egy éjszakai tűzeset, amikor hatalmas lángok csaptak fel egy zagyvarékasi ingatlan udvarán. A tűz egy garázsból indult, majd gyorsan átterjedt a hozzá tartozó melléképületre is – írta a Szoljon.hu.

Óriási pusztítást okoztak a lángok
Fotó: Életjel Mentőcsoport Facebook-oldala

Hatalmas lángok csaptak fel az éjszakában

A lángok rövid idő alatt teljesen elborították az épületet, az ég pedig narancssárgán izzott a sűrű füsttől. A helyiek már messziről észrevették a tüzet, amelyhez azonnal riasztották a hatóságokat.

A helyszínre több tűzoltóegység is érkezett, köztük a szolnoki hivatásos tűzoltók, valamint egy vízszállító jármű is segítette a munkát.

Az egységek gyorsan felvették a harcot a tűzzel és több vízsugárral kezdték meg az oltást, miközben igyekeztek megakadályozni, hogy a lángok továbbterjedjenek. A beavatkozás során egy gázpalackot is sikerült kimenteniük az épületből, ami komoly robbanásveszélyt jelentett.

A helyszínen nemcsak a tűzoltók dolgoztak, hisz mentők és rendőrök is biztosították a területet, hogy minden a lehető legbiztonságosabban történjen.

Vizsgálják a tűz okát

Egyelőre nem tudni, mi okozta a tüzet és arról sincs hivatalos információ, hogy megsérült-e valaki az eset során. A szakemberek jelenleg is vizsgálják a körülményeket. Az viszont biztos, hogy a gyors és összehangolt beavatkozásnak köszönhetően sikerült megfékezni a pusztító lángokat, mielőtt még nagyobb kárt okoztak volna.

Néhány napja pedig több mint tíz tűzoltóegység küzdött a lángokkal a tragikus kimenetelű sajókazai lakástűz helyszínén is. A katasztrófavédelem munkatársai az oltási munkálatok közben, a romok alatt találták meg az idős házaspár holttestét.

 

