Rendkívüli

Fontos

budakeszi

Meghalt a budakeszi tűzben megégett legendás lemezlovas

A hetvenes–nyolcvanas években vált legendává Liszeckij László. A lemezlovas február 13-án hajnalban súlyosan megsérült a Budakeszin működő munkásszállón történt gázrobbanásban és az azt követő tűzben. A Blikk információi szerint a 73 éves férfi, aki hetekig egy fővárosi kórházban küzdött az életéért, reggelre meghalt.
Liszeckij László, az egykori lemezlovas albérletben élt abban az épületben, ahol február 13-án egy robbanás következtében tűz ütött ki a Pest vármegyei Budakeszin, a Zichy Péter utcában. A férfi a kínzó lángok elől kiugrott a második emeleti lakásból, és amikor földet ért, megsérült. Testének csaknem egynegyedét – az arcát is – súlyos égési sérülések borították. A gerinctörésről a fia beszélt pár napja. Akkor még nagyon reménykedett benne mindenki, a barátai is, hogy az idős férfi felépülhet. Reggel érkezett a hír a Blikk szerkesztőségébe, hogy a remény elszállt, a legenda éjjel meghalt.

A legendás lemezlovas lett a tragédia ötödik áldozata.
Tűz ütött ki egy kétszintes épületben Budakeszin, a Zichy Péter utcában 2026. február 13-án. A lángokat kora reggelre elfojtották. A legendás lemezlovas lett a tragédia ötödik áldozata.
Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Ez okozta a legendás lemezlovas halálát

A munkásszállóként üzemelő sorházban bekövetkező gázrobbanás pillanatok alatt lángtengerbe borította az épületet. A lakók többsége még az igazak álmát aludta. A katasztrófavédelem emberei megfeszített munkával 47 embert menekítettek ki a lángokból, de a tragédiát így sem lehetett elkerülni. A födém leszakadása és a megfékezhetetlen tűz végül öt emberéletet követelt. Hárman a romok között lelték halálukat, a negyedik áldozat a kórházban, a szakszerű orvosi ellátás ellenére pár nappal később belehalt a sérüléseibe. Liszeckij László lett a Budakeszin fellángoló tűz ötödik halálos áldozata.

