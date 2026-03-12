Meghalt a budakeszi tűzben megégett legendás lemezlovas

Liszeckij László, az egykori lemezlovas albérletben élt abban az épületben, ahol február 13-án egy robbanás következtében tűz ütött ki a Pest vármegyei Budakeszin, a Zichy Péter utcában. A férfi a kínzó lángok elől kiugrott a második emeleti lakásból, és amikor földet ért, megsérült. Testének csaknem egynegyedét – az arcát is – súlyos égési sérülések borították. A gerinctörésről a fia beszélt pár napja. Akkor még nagyon reménykedett benne mindenki, a barátai is, hogy az idős férfi felépülhet. Reggel érkezett a hír a Blikk szerkesztőségébe, hogy a remény elszállt, a legenda éjjel meghalt.

Tűz ütött ki egy kétszintes épületben Budakeszin, a Zichy Péter utcában 2026. február 13-án. A lángokat kora reggelre elfojtották. A legendás lemezlovas lett a tragédia ötödik áldozata.

Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Ez okozta a legendás lemezlovas halálát

A munkásszállóként üzemelő sorházban bekövetkező gázrobbanás pillanatok alatt lángtengerbe borította az épületet. A lakók többsége még az igazak álmát aludta. A katasztrófavédelem emberei megfeszített munkával 47 embert menekítettek ki a lángokból, de a tragédiát így sem lehetett elkerülni. A födém leszakadása és a megfékezhetetlen tűz végül öt emberéletet követelt. Hárman a romok között lelték halálukat, a negyedik áldozat a kórházban, a szakszerű orvosi ellátás ellenére pár nappal később belehalt a sérüléseibe. Liszeckij László lett a Budakeszin fellángoló tűz ötödik halálos áldozata.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár

szóbeli bántalmazás,

lelki bántalmazás,

fizikai bántalmazás,

szexuális erőszak,

csalás,

online csalás áldozata,

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.



