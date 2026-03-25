Rejtélyes tragédia Árva váránál: lezuhant egy turista a történelmi épületről

Súlyos tragédia történt Szlovákiában, az árvai várnál. A lezuhant turista egy 72 éves lengyel férfi volt, aki látogatóként érkezett a híres történelmi épülethez, írta a Borsonline.hu.

A lezuhant turista az árvai vár egyik erkélyéről esett a mélybe

Még vizsgálják a lezuhant turista halálának körülményeit

A Tények szerint a férfi a vár egyik erkélyéről zuhant le nagy magasságból.

Az esés után olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínre érkező mentők már nem tudtak segíteni rajta.

Két mentőegységet is riasztottak a tragédiához. Az egészségügyi dolgozók megpróbálták újraéleszteni a férfit, de minden erőfeszítésük ellenére sem jártak sikerrel.

A hatóságok jelenleg is vizsgálják, pontosan mi vezetett a tragédiához. A történteket Petra Klimesová, a tűzoltóság szóvivője erősítette meg. Az Árvai Múzeum, amely a vár működtetéséért felel, eddig nem reagált a történtekre.

Nem az Árva váránál bekövetkezett tragédia az egyetlen súlyos baleset, ami a hét elején történt. Szécsényben is megrázó jelenet zajlott: egy férfi lezuhant egy társasház lépcsőházának ablakából, mentőhelikopternek kellett gyorsan közbeavatkoznia.

Pécsen pedig egy fiatal lány zuhant le a 7. emeletről. A 14 éves kamasz egy fiú miatt lett öngyilkos.