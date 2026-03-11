Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Szívszorító: Orbán Viktor a lányait nyugtatja az ukrán fenyegetések után

Fontos

Ukrajna megtámadta Európát – nagy bajba kerülhet Brüsszel

lift

Házi készítésű lifttel zuhant a mélybe egy Pest vármegyei házaspár

17 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy Pest vármegyei házaspár életét megváltoztatta egy otthoni baleset. A házi készítésű lift váratlan meghibásodása súlyos sérüléseket okozott: a nő lába eltört, a férfi karja a vaskeretbe szorult.
Link másolása
Vágólapra másolva!
liftmentőhelikoptersérülésházaspárkórház

Egy Pest vármegyei házaspár komoly sérüléseket szenvedett, amikor a liftjük hirtelen meghibásodott és lezuhant – írta a Borsonline.hu.

A házi készítésű lift hirtelen hibásodott és zuhant le
A házi készítésű lift hirtelen hibásodott és zuhant le
Fotó: Shutterstock

Lift miatt szenvedett súlyos sérülést egy házaspár

A nő lába eltört, a férfi karja pedig a szerkezet vaskeretébe szorult. A mentők gyorsan a helyszínre értek, egy mentőautó és egy mentőhelikoptert is riasztottak, majd a házaspárt stabil állapotban szállították kórházba.

Sopronban is tragédiával végződhetett volna egy baleset, amikor egy hároméves kisfiú kizuhant egy társasház első emeleti ablakából. A gyermek több mint hat métert zuhant, és a fejére esett, ezért a mentők végül mentőhelikopterrel szállították kórházba.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!