Házi készítésű lifttel zuhant a mélybe egy Pest vármegyei házaspár

Egy Pest vármegyei házaspár életét megváltoztatta egy otthoni baleset. A házi készítésű lift váratlan meghibásodása súlyos sérüléseket okozott: a nő lába eltört, a férfi karja a vaskeretbe szorult.
Egy Pest vármegyei házaspár komoly sérüléseket szenvedett, amikor a liftjük hirtelen meghibásodott és lezuhant – írta a Borsonline.hu.
Lift miatt szenvedett súlyos sérülést egy házaspár
A nő lába eltört, a férfi karja pedig a szerkezet vaskeretébe szorult. A mentők gyorsan a helyszínre értek, egy mentőautó és egy mentőhelikoptert is riasztottak, majd a házaspárt stabil állapotban szállították kórházba.
Sopronban is tragédiával végződhetett volna egy baleset, amikor egy hároméves kisfiú kizuhant egy társasház első emeleti ablakából. A gyermek több mint hat métert zuhant, és a fejére esett, ezért a mentők végül mentőhelikopterrel szállították kórházba.
