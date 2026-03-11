Házi készítésű lifttel zuhant a mélybe egy Pest vármegyei házaspár

Egy Pest vármegyei házaspár komoly sérüléseket szenvedett, amikor a liftjük hirtelen meghibásodott és lezuhant – írta a Borsonline.hu.

A házi készítésű lift hirtelen hibásodott és zuhant le

Fotó: Shutterstock

Lift miatt szenvedett súlyos sérülést egy házaspár

A nő lába eltört, a férfi karja pedig a szerkezet vaskeretébe szorult. A mentők gyorsan a helyszínre értek, egy mentőautó és egy mentőhelikoptert is riasztottak, majd a házaspárt stabil állapotban szállították kórházba.

Sopronban is tragédiával végződhetett volna egy baleset, amikor egy hároméves kisfiú kizuhant egy társasház első emeleti ablakából. A gyermek több mint hat métert zuhant, és a fejére esett, ezért a mentők végül mentőhelikopterrel szállították kórházba.