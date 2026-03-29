győri rendőrkapitányság

Negyvenezer forintos sportcipőre fájt a foga: a kamera mindent rögzített

Január elején a fiatal férfi egy győri cipőboltban lopott el egy negyvenezer forintos sportcipőt. A rendőrség a lakosság segítségét kéri a lopás ügyében.
A Kisalföld.hu beszámolója szerint január 5-én Győrben egy fiatal férfi bement a Csipkegyári úti cipőboltba, és onnan ellopott egy 40 ezer forintos sportcipőt. A Győri Rendőrkapitányság büntetőeljárást indított ismeretlen tettes ellen, most mindenkit arra kérnek, segítsen a lopás felderítésében.

A biztonsági kamerák felvették a férfit cipőlopás közben Győrben: ha felismeri, jelentkezzen a rendőrségen
Fotó: Police.hu

Lopás Győrben: fiatal férfi vitte el a drága sportcipőt

A feltételezett elkövetőről a biztonsági kamera felvételt készített.

A rendőrség kéri, hogy aki a fotón látható férfit felismeri, vagy bármilyen információval rendelkezik az üggyel kapcsolatban, 

hívja a Győri Rendőrkapitányságot, vagy a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-96-417-329-es számon.

Bejelentés tehető továbbá az ingyenesen hívható 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámon, vagy a 112-es segélyhívó számokon is.

