A Sonline.hu megírta annak a történetét, ahogy júniusban egy negyvenes férfi beállított egy siófoki étterembe állásinterjúra, viszont az események nem várt fordulatot vettek. Az interjú beszélgetés nem az irodában, hanem a konyhán folyt, miközben a séf a beérkező rendeléseket készítette. A séf letette a mobilját a konyhapultra, aztán belemerült a főzésbe. A férfi pedig csendben, mint egy árnyék, a lopás gondolatával a fejében, magához vette a telefont. A Somogy Vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint a Siófoki Járási Ügyészség kisebb értékre elkövetett lopás miatt emelt vádat a jászberényi tolvaj ellen.

A séf ellen elkövetett lopás nyilvánvalóvá vált a biztonsági felvételeken

Fotó: Magyarország Ügyészsége

Felvételen is látható a lopás

A férfi az új zsákmány beszerzése után vonatra szállt, elindult Budapestre, hogy eladja a készüléket. A probléma csak az volt, hogy a séf tudta a telefonszámát és üzenetben követelte vissza a mobilját.

Pánikba esve a férfi a vonat ablakán kidobta a telefont.

A lopást az étterem biztonsági kamerája rögzítette. Az ügyészség közérdekű munka büntetést és vagyonelkobzást indítványozott a vádlottal szemben.

Az érdekes kimenetelű állásinterjú után Budapesten is akadt egy 32 éves férfi, aki nem tudott ellenállni a kísértésnek. Hónapokon át próbált különböző helyekről értékeket ellopni, míg végül az erkélyen kapták el, miután egy lakásba is besurrant.