Talicskával ment lopni az asszonynak a hőgyészi gavallér

Egy férfi tett feljelentést a Hőgyészi Rendőrőrsön, mert valaki betört családjuk lakatlan házába, és onnan használati tárgyakat vitt el. A lopás során több érték is eltűnt az ingatlanból – olvasható a Police.hu oldalán.
Lopás Hőgyészen: talicskával vitte haza a zsákmányt
A hőgyészi nyomozók azonnal megkezdték a felderítést, és még a feljelentés napján azonosították az elkövetőt. Az 52 éves helyi férfit elszámoltatták, majd kutatást tartottak a lakásán.
A rendőrök megtalálták az eltulajdonított tárgyakat, köztük egy LED-es televíziót és egy permetezőt. A férfi a kihallgatása során részletesen beszámolt a történtekről.
Elmondta, hogy nőnap estéjén sok alkoholt fogyasztott, és mivel nem vett ajándékot a feleségének, hazafelé betért a lakatlan házba. Körülnézett, majd hazament egy talicskáért, és az ott talált értékeket hazaszállította.
A lopott televíziót már be is üzemelte otthon, amikor a nyomozók megjelentek nála és elfogták.
A férfinak lopás miatt kell felelnie. A rendőrök a megtalált tárgyakat visszaadták a sértettnek.
