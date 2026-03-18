Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 643,3 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -48,3 Ft / Gázolaj piaci ár: 700,1 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -85,1 Ft

Talicskával ment lopni az asszonynak a hőgyészi gavallér

39 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy lakatlan ház feltörése után rövid időn belül elfogták az elkövetőt Tolna vármegyében. Nőnapon akarta meglepni a feleségét, aki a lopáson meg is lepődött rendesen.
lopásnőnaptalicskapermetezőgavallértv

Egy férfi tett feljelentést a Hőgyészi Rendőrőrsön, mert valaki betört családjuk lakatlan házába, és onnan használati tárgyakat vitt el. A lopás során több érték is eltűnt az ingatlanból – olvasható a Police.hu oldalán.

Lopás szeretetből, lebukott a talicskával Fotó: police.hu

 

Lopás Hőgyészen: talicskával vitte haza a zsákmányt

A hőgyészi nyomozók azonnal megkezdték a felderítést, és még a feljelentés napján azonosították az elkövetőt. Az 52 éves helyi férfit elszámoltatták, majd kutatást tartottak a lakásán.

A rendőrök megtalálták az eltulajdonított tárgyakat, köztük egy LED-es televíziót és egy permetezőt. A férfi a kihallgatása során részletesen beszámolt a történtekről.

Elmondta, hogy nőnap estéjén sok alkoholt fogyasztott, és mivel nem vett ajándékot a feleségének, hazafelé betért a lakatlan házba. Körülnézett, majd hazament egy talicskáért, és az ott talált értékeket hazaszállította.

A lopott televíziót már be is üzemelte otthon, amikor a nyomozók megjelentek nála és elfogták.

A férfinak lopás miatt kell felelnie. A rendőrök a megtalált tárgyakat visszaadták a sértettnek.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!