Talicskával ment lopni az asszonynak a hőgyészi gavallér

Egy férfi tett feljelentést a Hőgyészi Rendőrőrsön, mert valaki betört családjuk lakatlan házába, és onnan használati tárgyakat vitt el. A lopás során több érték is eltűnt az ingatlanból – olvasható a Police.hu oldalán.

Lopás szeretetből, lebukott a talicskával Fotó: police.hu

Lopás Hőgyészen: talicskával vitte haza a zsákmányt

A hőgyészi nyomozók azonnal megkezdték a felderítést, és még a feljelentés napján azonosították az elkövetőt. Az 52 éves helyi férfit elszámoltatták, majd kutatást tartottak a lakásán.

A rendőrök megtalálták az eltulajdonított tárgyakat, köztük egy LED-es televíziót és egy permetezőt. A férfi a kihallgatása során részletesen beszámolt a történtekről.

Elmondta, hogy nőnap estéjén sok alkoholt fogyasztott, és mivel nem vett ajándékot a feleségének, hazafelé betért a lakatlan házba. Körülnézett, majd hazament egy talicskáért, és az ott talált értékeket hazaszállította.

A lopott televíziót már be is üzemelte otthon, amikor a nyomozók megjelentek nála és elfogták.

A férfinak lopás miatt kell felelnie. A rendőrök a megtalált tárgyakat visszaadták a sértettnek.

