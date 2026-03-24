Tragédia az élménylövészeten: szilánkokra robbant a puska László kezében

Megdöbbentő baleset helyszíne volt 2020. május 31-én a budaörsi lőtér, ahol egy férfi élménylövészeten vett részt. Amikor László egy mesterlövészpuskát sütött el, a fegyver a karbantartás hiánya miatt felrobbant a kezében. A férfi olyan sérüléseket szerzett, hogy csodával határos módon maradt csak életben. A mellkasába hatoló fémdarab három bordáját szakította be, a nyomás a hátában is szilánkosra törte a csontokat. A mellizma szétszakadt, a tüdeje szintén, így azt össze kellett varrni. – A széttört bordáim helyén egy lyuk tátong, így ha mondjuk egy teniszlabda ott eltalálna, szétzúzná a tüdőmet – mesélte korábban a Blikknek. Az ügy érdekessége, hogy a lőtéren dolgozó fegyvermester kis híján teljesen megúszta az eljárást.

A tragédiát okozó fegyver a budaörsi lőtéren. László kis híján otthagyta a fogát egy élménylövészeten

Fotó: Magyarország Ügyészsége

Tragikus élménylövészet

A rendőrség először megszüntette az eljárást, mondván, senki nem felelős a történtekért. Az ügyészség azonban három év elteltével mégis vádat emelt a lövészet vezetőjével szemben, aki egyben a lőtér gondnoka is volt és a feladatai közé tartozott a fegyverek állapotának felmérése. Elsőfokon a Budaörsi Járásbíróságon foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetésért két évre eltiltották a munkájától, illetve az 1,2 milliós perköltséget is neki kell kifizetnie.

A férfi azzal védekezett, hogy az ütőszegház szétszereléséhez különleges szakképesítés kell, amivel nem rendelkezett, így nem volt lehetősége megtisztítani a fegyvernek azon részét, ami végül szétrobbant. A fegyverszakértő azt állapította meg, hogy a puska elképesztően szennyezett volt és annak takarítása szerepelt a vádlott munkaköri leírásában. A Budapest Környéki Törvényszéken hamarosan megszülethet az ügyben a másodfokú ítélet. A vádlott a felelősségét egyébként nem ismerte el.

Az áldozat, Gy. László egyébként kártérítési pert is indított, amit a büntetőeljárás végéig felfüggesztettek. Nagyságrendileg tízmillió forintot követel majd.