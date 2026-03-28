Kifosztották az Andrássy úti luxusüzletet, miután autóval tolattak a kirakatába

Az 57 éves montenegrói és az 58 éves horvát férfi eltervezte, hogy kirabolják a Louis Vuitton luxusüzletet Budapesten, az Andrássy úton. Az elhatározást 2024. április 15-én tett követte, a bűncselekményről több kamerafelvétel is készült. A két külföldi bűnözőnek március 27-én, pénteken kellett volna bíróság elé állnia, ám egyikük sem jelent meg a tárgyalóteremben. Hamar kiderült, hogy mi gátolta meg őket ebben – tájékoztatott a Borsonline.hu.

A luxusüzletből ellopott termékek nagy része előkerült Fotó: Police.hu

A két férfi, harmadik társuk segítségével hozzájutott egy korábban ellopott autóhoz, amivel a rablás napján, hajnalban beletolattak a kirakatba, ami tokostul kiszakadt és összetört. A tolvajok ládákkal felszerelkezve behatoltak az üzletbe, ahonnan 80 luxusterméket: táskákat, öveket, napszemüvegeket loptak el. Tettük során több árucikket megrongáltak, amelyek így eladhatatlanná váltak.

Ezt tették, miután kirámolták a luxusüzletet

A megszerzett luxuscikkeket a tolvajok egy társasház lakásába vitték, a ládákat pedig elrejtették. Harmadik társuk a bűncselekményhez használt autóval elhajtott, majd azt hátrahagyva elszökött. Reggel a két férfi taxit hívott, amellyel a lopott árukat a horvát férfi által használt lakásba szállították.

A rendőrök már másnap elfogták a két külföldi elkövetőt, akiknél 76 darab terméket megtaláltak, majd visszaadták azokat a tulajdonosának. A lopási kár közel 56,5 millió forint, a rongálási kár pedig eléri a 10,5 millió forintot.

Hiába várták őket a tárgyaláson

A Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség a két férfit – a montenegróit mint bűnsegédet, másikukat mint társtettest – különösen nagy értékre, dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás bűntettével, valamint rongálással vádolta meg. A vádlottakkal szemben börtönbüntetést és kiutasítás kiszabását indítványozták.

Tárgyalásukat március 27-én, pénteken tartották volna a Fővárosi Törvényszéken, ők azonban nem jelentek meg.

Kiderült, hogy mindketten külföldön tartózkodnak egy büntetés-végrehajtási intézményben, ahol kábítószerkereskedelem miatt letartóztatásban vannak.

A bíróság később újra idézi őket, akkor majd távmeghallgatást tartanak, tolmács segítségével.