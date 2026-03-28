Kifosztották az Andrássy úti luxusüzletet, miután autóval tolattak a kirakatába

Az 57 éves montenegrói és az 58 éves horvát férfi eltervezte, hogy kirabolják a Louis Vuitton luxusüzletet Budapesten, az Andrássy úton. Az elhatározást 2024. április 15-én tett követte, a bűncselekményről több kamerafelvétel is készült. A két külföldi bűnözőnek március 27-én, pénteken kellett volna bíróság elé állnia, ám egyikük sem jelent meg a tárgyalóteremben. Hamar kiderült, hogy mi gátolta meg őket ebben – tájékoztatott a Borsonline.hu.
A két férfi, harmadik társuk segítségével hozzájutott egy korábban ellopott autóhoz, amivel a rablás napján, hajnalban beletolattak a kirakatba, ami tokostul kiszakadt és összetört. A tolvajok ládákkal felszerelkezve behatoltak az üzletbe, ahonnan 80 luxusterméket: táskákat, öveket, napszemüvegeket loptak el. Tettük során több árucikket megrongáltak, amelyek így eladhatatlanná váltak.
Ezt tették, miután kirámolták a luxusüzletet
A megszerzett luxuscikkeket a tolvajok egy társasház lakásába vitték, a ládákat pedig elrejtették. Harmadik társuk a bűncselekményhez használt autóval elhajtott, majd azt hátrahagyva elszökött. Reggel a két férfi taxit hívott, amellyel a lopott árukat a horvát férfi által használt lakásba szállították.
A rendőrök már másnap elfogták a két külföldi elkövetőt, akiknél 76 darab terméket megtaláltak, majd visszaadták azokat a tulajdonosának. A lopási kár közel 56,5 millió forint, a rongálási kár pedig eléri a 10,5 millió forintot.
Hiába várták őket a tárgyaláson
A Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség a két férfit – a montenegróit mint bűnsegédet, másikukat mint társtettest – különösen nagy értékre, dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás bűntettével, valamint rongálással vádolta meg. A vádlottakkal szemben börtönbüntetést és kiutasítás kiszabását indítványozták.
Tárgyalásukat március 27-én, pénteken tartották volna a Fővárosi Törvényszéken, ők azonban nem jelentek meg.
Kiderült, hogy mindketten külföldön tartózkodnak egy büntetés-végrehajtási intézményben, ahol kábítószerkereskedelem miatt letartóztatásban vannak.
A bíróság később újra idézi őket, akkor majd távmeghallgatást tartanak, tolmács segítségével.
Budapesten több luxusüzletet is kiraboltak
Az elmúlt években több olyan üzletbe is betörtek már fővárosunkban, ahol világmárkákat árulnak. Ezekből méregdrága luxustermékeket vittek el.