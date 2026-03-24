Négy felnőtt és egy kölyökmacska teteme feküdt a járdán Budaörsön. Az ott élők tudták, hogy intézkedniük kell a macskatetemek ügyében, az utcán nem maradhattak.

Macskatetemeket találtak egy budaörsi utcán

Érkezett egy hölgy a helyszínre, és mint kiderült, az ő állatairól van szó"

– idézte Sós Dávidnak, a budaörsi menhely önkéntesének szavait a Blikk.

A szakember elárulta, hogy "régebben meghalt macskákról" van szó, amelyek a földben lehettek, amíg "valami" meg nem találta őket és ki nem forgatta a "sírjukból".

Valószínű, hogy valamilyen állat, kutya vagy kóbor róka kaparhatta ki őket, mivel nem voltak elég mélyre ásva"

– tette hozzá az önkéntes.

Az állatokért jelentkező nő is megerősítette, hogy elásta elpusztult kiskedvenceit.

Mélyhűtőben tartotta a macskatetemeket a nő

Azt már nem árulta el a gazdi, miben pusztultak el a háziállatok, de a lap úgy tudja,

sokáig a mélyhűtőben tartotta őket, és csak később ásta el a tetemeket.

Közterületen tilos eltemetni az elpusztult állatokat, mert komoly járványügyi kockázatot jelentenek, ráadásul a tetemek veszélyes hulladéknak minősülnek. A Nébih szerint a kisebb testű házi kedvenceket csak saját kertben vagy engedéllyel működő kisállattemetőben lehet szabályosan eltemetni, de a hamvasztás is jogszerű megoldás. Ha a tetemet közterületen: utcán, parkban találják meg, a megsemmisítés költségei az állat tulajdonosát terhelik. Az állatmentők feljelentették a gondatlan gazdát, a járdát pedig gallyakkal takarták le, mintha így próbálnák eltüntetni a történtek nyomait.

