Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Védett ár

madarak

Megelevenednek Hitchcock képkockái – de miért támadják az ablakokat a madarak? – videóval

16 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Tavasszal egyre több helyen figyelnek fel a különös jelenségre: a tollas „agresszorok” órákon át kopogtatják az ablakokat és támadják a fényes felületeket. A madarak viselkedése mögött azonban jól ismert biológiai okok húzódnak meg.
Link másolása
Vágólapra másolva!
madaraktámadáskárokkalablakautóvédekezés

Tavasszal sokakat meglep egy furcsa jelenség: madarak órákon át kopogtatják az ablakokat, csipkedik az autók visszapillantó tükrét, és újra meg újra visszatérnek ugyanahhoz a helyhez. A madarak ilyenkor valójában nem az üveget vagy a gépkocsit támadják, hanem a saját tükörképükkel harcolnak. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület lerántja a leplet a szárnyasok furcsa viselkedésének hátteréről.

madarak
Megtudhatjuk, miért támadnak a madarak és hogyan védekezhetünk ellene
Fotó: Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület/Orbán Zoltán

Madarak támadják az ablakokat: mi áll a háttérben?

A jelenség hátterében a költési időszakban felerősödő területvédő viselkedés áll. Tavasszal a hím madarak fészkelőhelyet keresnek, majd énekkel és folyamatos mozgással kijelölik a saját területüket.

Amikor egy fényes felületen – például ablaküvegen vagy autó visszapillantó tükrén – meglátják a saját tükörképüket, rivális hímnek érzékelik azt. Mivel a „betolakodó” nem hátrál meg, a madár újra és újra támadást indít. Ez a viselkedés nemcsak Magyarországon, hanem Európa más részein is megfigyelhető.

Veszélyesebb, mint gondolnánk

Bár sokak számára szokatlan vagy akár szórakoztató látvány lehet, a jelenség komoly veszélyt jelent a madarakra.

Az állatok akár órákon át, napokon keresztül harcolhatnak a tükörképükkel, miközben:

  • nem táplálkoznak megfelelően,
  • nem védik meg valódi territóriumukat,
  • elhanyagolhatják a fiókák ellátását,
  • szélsőséges esetben a madár a végkimerülésig is eljuthat.

A jelenség az emberek számára is kellemetlen lehet: a folyamatos kopogás, az ablakok és autók szennyezése, valamint nagyobb madarak esetén a sérülésveszély sem kizárt.

Egyszerű megoldás is létezik

A probléma megszüntetésének kulcsa a kiváltó ok, vagyis a tükröződés csökkentése.

Szakértők szerint hatékony megoldás lehet:

  • szúnyogháló felszerelése az ablakokra,
  • függöny vagy papír használata,
  • ragasztószalag csíkok elhelyezése az üvegen,
  • autók tükrének és ablakainak letakarása.

A szúnyogháló különösen hasznos, mert nemcsak a tükörkép miatti támadásokat, hanem az ablaknak ütközéseket is megelőzheti.

Nem minden madár reagál ugyanúgy

Fontos tudni, hogy a madarak alkalmazkodóképes élőlények, ezért ami az egyik egyednél működik, a másiknál nem feltétlenül hatásos.

Ha egy módszer nem válik be, érdemes más megoldással próbálkozni. A legbiztosabb védelem azonban továbbra is a tükröződő felületek megszüntetése.

A jelenség tehát elsőre ijesztő vagy különös lehet, valójában azonban egy természetes ösztön és a modern környezet találkozásának következménye.

Megtámadták a kisvárost a gyilkos madarak

Noha a Madarak – amely sorban, de három év játékfilmes szünettel követte a brit rendező legnagyobb sikerét, a Psychót – áll a legközelebb Alfred Hitchcock életművében a klasszikus értelemben vett horrorfilmhez, de mint a rendező legtöbb filmjében, ezúttal sem igazán a cselekmény maga, hanem az abban meghúzódó lélektan, a szereplők – szélsőséges határhelyzetben modellezett – viselkedéstanulmánya áll a középpontban.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!