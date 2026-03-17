Megelevenednek Hitchcock képkockái – de miért támadják az ablakokat a madarak? – videóval

Tavasszal sokakat meglep egy furcsa jelenség: madarak órákon át kopogtatják az ablakokat, csipkedik az autók visszapillantó tükrét, és újra meg újra visszatérnek ugyanahhoz a helyhez. A madarak ilyenkor valójában nem az üveget vagy a gépkocsit támadják, hanem a saját tükörképükkel harcolnak. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület lerántja a leplet a szárnyasok furcsa viselkedésének hátteréről.

Megtudhatjuk, miért támadnak a madarak és hogyan védekezhetünk ellene

Fotó: Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület/Orbán Zoltán

Madarak támadják az ablakokat: mi áll a háttérben?

A jelenség hátterében a költési időszakban felerősödő területvédő viselkedés áll. Tavasszal a hím madarak fészkelőhelyet keresnek, majd énekkel és folyamatos mozgással kijelölik a saját területüket.

Amikor egy fényes felületen – például ablaküvegen vagy autó visszapillantó tükrén – meglátják a saját tükörképüket, rivális hímnek érzékelik azt. Mivel a „betolakodó” nem hátrál meg, a madár újra és újra támadást indít. Ez a viselkedés nemcsak Magyarországon, hanem Európa más részein is megfigyelhető.

Veszélyesebb, mint gondolnánk

Bár sokak számára szokatlan vagy akár szórakoztató látvány lehet, a jelenség komoly veszélyt jelent a madarakra.

Az állatok akár órákon át, napokon keresztül harcolhatnak a tükörképükkel, miközben:

nem táplálkoznak megfelelően,

nem védik meg valódi territóriumukat,

elhanyagolhatják a fiókák ellátását,

szélsőséges esetben a madár a végkimerülésig is eljuthat.

A jelenség az emberek számára is kellemetlen lehet: a folyamatos kopogás, az ablakok és autók szennyezése, valamint nagyobb madarak esetén a sérülésveszély sem kizárt.

Egyszerű megoldás is létezik

A probléma megszüntetésének kulcsa a kiváltó ok, vagyis a tükröződés csökkentése.

Szakértők szerint hatékony megoldás lehet:

szúnyogháló felszerelése az ablakokra,

függöny vagy papír használata,

ragasztószalag csíkok elhelyezése az üvegen,

autók tükrének és ablakainak letakarása.

A szúnyogháló különösen hasznos, mert nemcsak a tükörkép miatti támadásokat, hanem az ablaknak ütközéseket is megelőzheti.

Nem minden madár reagál ugyanúgy

Fontos tudni, hogy a madarak alkalmazkodóképes élőlények, ezért ami az egyik egyednél működik, a másiknál nem feltétlenül hatásos.