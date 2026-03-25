Most érkezett! Orbán Viktor hatalmas bejelentést tett – videó

dunaszerdahelyi maffia

41 gyilkosság, maffialeszámolás és titkok – videóban beszélt a dunaszerdahelyi mészárlásról Európa egyik legvérengzőbb bérgyilkosa

Évtizedek óta keringő történetekről és brutális leszámolásokról beszélt bírósági meghallgatásokon az egyik legismertebb alvilági figura. A maffia világának sötét titkairól videóban szólalt meg Nagy Zsolt „Csonti”.
Egy hírhedt alvilági figura szólalt meg egy bírósági eljárás során, amely új megvilágításba helyezheti a kilencvenes évek legsúlyosabb bűncselekményeit. A maffia működéséről és a brutális leszámolásokról videóban beszélt Nagy Zsolt „Csonti”. 

Nagy Zsolt „Csonti” távmeghallgatáson számolt be a maffia leszámolásának brutális momentumairól
Fotó: Részlet a Paraméter által közzétett videóból

Maffia és gyilkosságok árnyékában

A témával régóta foglalkozó Barak Zsolt, a Paraméter újságírója – akit a dunaszerdahelyi maffia egyik legnagyobb szakértőjeként tartanak számon – korábban arról beszélt, hogy a leszámolás mögött összetett bűnszervezeti együttműködés állhatott. A jelenleg 22 éves fegyházbüntetését töltő férfi 2001 és 2010 között a Sátor Lajos vezette dunaszerdahelyi bűnszervezet tagja volt. Saját bevallása szerint 41 gyilkosságban vett részt, amivel 

Európa egyik legvérengzőbb bérgyilkosaként tartják számon.

A dunaszerdahelyi tízes mészárlás idején, 1999. március 25-én, habár a kapcsolatai megvoltak, még nem tartozott a maffia kötelékébe, azonban kis híján szemtanúja lett a történteknek.

Perceken múlt, hogy ott maradjon

Aznap este a dunaszerdahelyi Fontána étterem vendége volt, de nem sokkal a támadás előtt távozott.

Távozása után pár perccel kommandósnak öltözött fegyveresek törtek be a Fontánába és könyörtelenül lemészárolták a Pápay-klán tagjait.

A hatóságok szerint a támadást Sátor Lajos rendelte meg és több bűnszervezet is részt vehetett a végrehajtásban.

A Pápay-klán lemészárlása a dunaszerdahelyi Fontanában
Fotó: rendőrségi fotó/Nový Čas

Videóban beszélt a háttérről

A felvétel 2025. június 5-én készült a Fővárosi Törvényszék budapesti tárgyalásán, ahol „Csonti” távmeghallgatás útján tanúként tett vallomást a Döcher György- gyilkosság ügyében.

A nyomozati adatok szerint Sátor Lajos és a „Turek” néven ismert Uszikov Alex megállapodást kötöttek: 

Sátor segített a budapesti gyilkosság végrehajtásában, cserébe Uszikov részt vett a dunaszerdahelyi leszámolásban.

Több bűntárs neve is felmerült

A vallomás során elhangzott Bodoky Károly és Szamaránszky Árpád, azaz „Paprika” neve is. A hatóságok szerint ők mindkét ügyben Uszikov bűntársai lehettek.

A történet újabb részletei tovább árnyalhatják a maffia működését és a kilencvenes évek egyik legbrutálisabb leszámolásának hátterét.

Az ügy máig az egyik legsúlyosabb szervezett bűnözési esetként szerepel a térség történetében:

