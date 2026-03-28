Rugdosás a szeretet nevében? – elszabadultak az indulatok Magyar Péter fórumán

Feszült pillanatok alakultak ki egy sárospataki lakossági fórumon, ahol a résztvevők közül egy férfit biztonsági emberek távolítottak el a rendezvényről. A történtek gyorsan indulatokat váltottak ki a helyszínen.

Fotó: Részlet a videóból

Durva jelenetek Magyar Péter fórumán

A beszámolók szerint a férfi a színpad felé kiabálva kérte számon a politikust, ezt követően azonban a biztonsági személyzet közbelépett. A jelenlévők szerint a férfit körbevették, majd kivezették a helyszínről.

A történtek több szemtanú szerint feszült körülmények között zajlottak, és a jelenet sokakat meglepett.

Biztonságiak intézkedtek

A rendezvényen, amelyen a tiszás elnök is részt vett, a biztonságiak gyorsan reagáltak a kialakult helyzetre. Egyelőre nem ismert, hogy pontosan milyen utasítás alapján jártak el Magyar Péter rendezvényén, illetve hogy az intézkedés minden eleme megfelelt-e a szabályoknak.

Feljelentés lett az ügyből

Az érintett férfi az eset után rendőrségi feljelentést tett. Állítása szerint az intézkedés során fizikai kényszert alkalmaztak vele szemben, amelyet aránytalannak tart.

A hatóságok egyelőre nem közöltek részleteket arról, hogy indult-e hivatalos eljárás.

Vita a szólásszabadságról

Az eset nyomán a közéletben is vita bontakozott ki arról, hogy egy politikai fórumon milyen keretek között lehet véleményt nyilvánítani, és hol húzódik a határ a rend fenntartása és a túlzott fellépés között.

A történtek különösen érzékeny kérdéseket vetnek fel a kampányidőszakban, amikor a nyilvános rendezvények szerepe kiemelt.

Tisztázásra vár a teljes kép

A történtek pontos körülményei egyelőre nem teljesen tisztázottak. Nem ismert például, hogy a férfi milyen módon lépett fel a rendezvényen, illetve hogy a biztonsági intézkedés milyen protokoll szerint történt.

Az ügy további részletei a hatósági vizsgálat során derülhetnek ki.

