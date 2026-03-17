Drogbirtoklás miatt nyomoz a rendőrség Magyar Péterék házibulijával összefüggésben

Március 13-án kábítószer birtoklása gyanújával nyomozást indított a rendőrség Magyar Péterék másfél évvel ezelőtti házibulijával kapcsolatban – derült ki a Magyar Nemzet birtokába került hatósági határozatból.

Hogy került a fehér por a nappaliból a hálószobába, ahol szexuális aktusra került sor Magyar Péter és volt barátnője között?

Fotó forrása: radnaimark.hu

Az eljárás előzménye, hogy a közelmúltban Radnai Márk Tisza-alelnök nevével fémjelzett oldalon egy felülről rögzített fotó jelent meg egy bevetetlen ágyról, illetve egy éjjeli szekrényről, amelyen fehér por is látható.

Így mulat egy Magyar Péter

A Tisza-elnök közösségi oldalán elismerte, hogy 2024. augusztus 3-án hajnalban, egy átdorbézolt éjszaka után járt a lakásban, ahol többen is voltak. Elmondása szerint a nappaliban egy asztalon alkohol és kábítószergyanús anyag (fehér por) is volt. Magyar Péter azt állította, hogy semmit nem fogyasztott, csupán a képen látható hálószobába vonult el volt barátnőjével, Vogel Evelinnel és „konszenzuális szexuális kapcsolatot létesítettek”.

Később a házibuli több résztvevője is cáfolta Magyar szinte minden állítását. A Tisza Párt elnöke a házigazdát is ismerhette, emellett ott volt még Magyar Péter testőre, egy arab férfi és egy ukrán hölgy, aki Vogel Evelin barátnője. Az arab férfi nyilatkozata alapján az is tudható, hogy a fehér por a nappaliból valahogy a hálószobában, az ágy melletti asztalon „kötött ki”.

Az eset kapcsán többen – köztük Tényi István – is feljelentést tettek.