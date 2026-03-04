Az utcán esett össze és meghalt a népszerű magyar rapper – így emlékeznek rá barátai

Meggyes Roland, művésznevén Mohaman tragikus körülmények között hunyt el Budapesten. A magyar rapper halála 2017-ben sokkolta a rajongókat és a hazai zenei élet szereplőit is – írja a Blikk.

A magyar rapper az utcán halt meg kilenc évvel ezelőtt

Fotó: Happy Gang és V1tamin/Facebook

Magyar rapper halála: az utcán esett össze Mohaman

A zenész 2017. március 4-én, szombat éjjel lett rosszul Budapesten egy budai bevásárlóközpont közelében. Mohaman a nyílt utcán esett össze, a mentők pedig hosszú ideig próbálták újraéleszteni, azonban már nem tudták megmenteni az életét. A hivatalos orvosszakértői jelentés szerint akut szívelégtelenség okozta a 45 éves zenész halálát.

A Happy Gang alapító tagja volt

Mohaman a kilencvenes évek egyik legismertebb magyar popcsapatának, a Happy Gangnek volt az alapító tagja. Az együttes nagy sikereket ért el, és meghatározó szerepet játszott a korszak hazai könnyűzenei életében. A rapper később szólókarrierbe kezdett, pályáját azonban több nehézség is kísérte, köztük drogproblémák és magánéleti gondok.

A tragédia után rendőrségi vizsgálat indult, azonban hamar kiderült, hogy nem történt idegenkezűség. A toxikológiai vizsgálatok sem mutattak ki kábítószert a szervezetében a halála időpontjában. Halálhírét annak idején nevelőapja, Maruzsi László közölte a nyilvánossággal.

Barátja, Vitamin is megemlékezett róla

A zenész halálának évfordulóján egykori barátja és zenésztársa, a Happy Gang másik tagja, Vitamin is megemlékezett róla a közösségi oldalán.

Nem hal meg kit szeretet övezett, nem hagyja el a szerető szíveket

– írta a Mohamanről megosztott fotó mellé.

