Nem akárhol találtak rá a magyar sorozatgyilkostól megszökött nőre

Pándy András és a vele vérfertőző kapcsolatban élő lánya, Ágnes 1986 és 1989 között Belgiumban hat közeli hozzátartozójával végzett. A vád szerint Ágnes az édesanyját, Ilonát, valamint testvéreit, Dánielt és Zoltánt ölte meg, míg Pándy a második feleségét, Editet, illetve a nő két lányát, Tündét és Andreát gyilkolta meg. A református lelkészként "dolgozó" magyar sorozatgyilkos 1956 után hagyta el az országot, de egykor Dunakeszin vásárolt házát megtartotta.
Miután megörököltem az ügyet, felgöngyölítettük a szálakat, mert egyre gyanúsabbá vált, hogy az eltűnt hat családtagja már nincs életben. Az egyik lánya sikeresen megszökött tőle, akit sikerült megtalálnunk a Nyírségben. Megnyílt és elmondta a család legsötétebb titkait, amiket mi tolmácsoltunk a belga hatóságoknak"
– kezdte a Blikknek adott interjúját Kovács Lajos nyugalmazott rendőrezredes, aki az ORFK életvédelmi alosztályának vezetőjeként szolgált ekkor nyomozóként.
Ahogy a Dudás-ügyről elmondott véleményénél már megtudhatták tőlünk, ő az ország egyik legjobb nyomozója, aki ebből a nagy ügyből is kivette a részét. Felidézte, hogy amíg a magyar nyomozók a sorozatgyilkos régi életével ismerkedtek hazánkban, Pándy Andrást Belgiumban elfogták a rendőrök.
Biztos voltam benne, ha éppen Dunakeszin lett volna és mi kapjuk el, beismerő vallomást tudtam volna kiszedni belőle az anyanyelvén. Belgiumban még arra sem tudták rábírni, hogy beüljön a hazugságvizsgálatra. Magyarországon máshogy alakult volna a kihallgatása, de nem így történt. Ennek ellenére sikerült itthon olyan fontos tanúkat találni, akiket később a bírósági eljárásban is meg lehetett hallgatni Brüsszelben"
– közölte a nyugalmazott ezredes, majd arról beszélt, hogy ekkor látta először Pándyt. Mint mondta, a férfi mély hangja betöltötte a tárgyalótermet, és bár kifejezetten ápolatlan volt, mégis érezhetően a kisugárzásával próbált hatni a bíróra.
A lelkész brüsszeli házában összesen kilenc ember csontmaradványaira bukkantak.
Egyiküket sem Pándy gyilkolta meg. A szakértők megállapították, hogy a csontok korábbiak, feltehetően a háború idejéből származtak. A magyar sorozatgyilkos brüsszeli otthona ugyanis – míly stílusos – egy temető területére épült.
A nyomozás során Dunakeszin is mély talajvizsgálatokat végeztek. Az itteni kertből előkerült csontok sem váltak bizonyítékká, mivel ezekről kiderült, hogy állati eredetűek. Azt már Pándy Ágnes, vagyis a férfi vérfertőző szeretője, a saját lánya árulta el a magyar nyomozóknak, hogy miért nem fogják soha megtalálni az áldozatokat. Azt mondta, savban oldották fel a csontokat, vagyis egy takarószálig mindent eltüntettek a holttestekkel kapcsolatban.
Vesztére az Ágnes nevű lánya, egyben bűntársa később mindent beismert. Kiderült, szerelmes volt az apjába, ezért falazott neki hosszú időn át. Tőle tudjuk, milyen módon ölték meg a két feleséget és a négy gyereket, s hogyan tüntették el a maradványokat. Még azt is beismerte, milyen márkájú savban oldották fel a feldarabolt holttesteket egy hordóban"
– árulta el Kovács Lajos.
Karizmája volt a magyar sorozatgyilkosnak
A belga nyomozók külön kísérletet végeztek annak ellenőrzésére, mennyire felel meg a valóságnak az elhangzott történet. Egy betegségben meghalt ember felajánlott testét feldarabolták, majd ugyanabba a típusú hordóba és savba helyezték. A vizsgálat alátámasztotta a nő vallomását. Ágnes több áldozatról nem beszélt, és a nyomozók sem találtak olyan nyomokat, amelyek más áldozatokhoz vezették volna őket.
Elképesztően írásmániás ember volt. Egy kivételes gyilkos, aki döbbenetes aurával rendelkezett és rendkívüli szervezőkészséggel. Nem csoda, hogy prédikátor, lelkész volt és egy gyülekezetet is vezetett Brüsszelben. Egyedülálló volt az a képessége, ahogy ki tudta játszani a hatóságokat és a környezetét"
– tette hozzá a nyomozó.
Pándy András 2002-ben életfogytiglanit kapott hat családtagja meggyilkolása miatt. A sorozatgyilkos Ágnes lányával együtt két korábbi feleségével és négy gyermekével végzett. Pándy Ágnest 21 év szabadságvesztésre ítélték, ő 2010-ben szabadult. Tavaly szeptemberben a Dunakesziben álló házukat egy árverésen 15,6 millió forintért eladta.
A családírtó lelkész 86 éves korában, 2013-ban halt meg Belgiumban, a rácsok mögött.
