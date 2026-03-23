Nem akárhol találtak rá a magyar sorozatgyilkostól megszökött nőre

Pándy András és a vele vérfertőző kapcsolatban élő lánya, Ágnes 1986 és 1989 között Belgiumban hat közeli hozzátartozójával végzett. A vád szerint Ágnes az édesanyját, Ilonát, valamint testvéreit, Dánielt és Zoltánt ölte meg, míg Pándy a második feleségét, Editet, illetve a nő két lányát, Tündét és Andreát gyilkolta meg. A református lelkészként "dolgozó" magyar sorozatgyilkos 1956 után hagyta el az országot, de egykor Dunakeszin vásárolt házát megtartotta.

Pándy Ágnes és a magyar sorozatgyilkos: Pándy András, valamit egyik áldozatuk: Pándy Tünde

Fotó: OLIVIER MATTHYS / BELGA / AFP / BELGA

Miután megörököltem az ügyet, felgöngyölítettük a szálakat, mert egyre gyanúsabbá vált, hogy az eltűnt hat családtagja már nincs életben. Az egyik lánya sikeresen megszökött tőle, akit sikerült megtalálnunk a Nyírségben. Megnyílt és elmondta a család legsötétebb titkait, amiket mi tolmácsoltunk a belga hatóságoknak"

– kezdte a Blikknek adott interjúját Kovács Lajos nyugalmazott rendőrezredes, aki az ORFK életvédelmi alosztályának vezetőjeként szolgált ekkor nyomozóként.

Felidézte, hogy amíg a magyar nyomozók a sorozatgyilkos régi életével ismerkedtek hazánkban, Pándy Andrást Belgiumban elfogták a rendőrök.

Biztos voltam benne, ha éppen Dunakeszin lett volna és mi kapjuk el, beismerő vallomást tudtam volna kiszedni belőle az anyanyelvén. Belgiumban még arra sem tudták rábírni, hogy beüljön a hazugságvizsgálatra. Magyarországon máshogy alakult volna a kihallgatása, de nem így történt. Ennek ellenére sikerült itthon olyan fontos tanúkat találni, akiket később a bírósági eljárásban is meg lehetett hallgatni Brüsszelben"

– közölte a nyugalmazott ezredes, majd arról beszélt, hogy ekkor látta először Pándyt. Mint mondta, a férfi mély hangja betöltötte a tárgyalótermet, és bár kifejezetten ápolatlan volt, mégis érezhetően a kisugárzásával próbált hatni a bíróra.

Pándy András, Fotó: OLIVIER MATTHYS / BELGA / AFP

A lelkész brüsszeli házában összesen kilenc ember csontmaradványaira bukkantak.

Egyiküket sem Pándy gyilkolta meg. A szakértők megállapították, hogy a csontok korábbiak, feltehetően a háború idejéből származtak. A magyar sorozatgyilkos brüsszeli otthona ugyanis – míly stílusos – egy temető területére épült.