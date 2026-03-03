Sárkeresztúrról érkezett bejelentés a MH 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred Tűzszerész Ügyeletére, ahol egy kert rendezése közben került elő egy feltételezett második világháborús robbanótest – írta a Magyar Nemzet.

A sárkeresztúri kertben több második világháborús robbanótest és lőszer is előkerült a föld alól

Fotó: Mészáros Sándor zászlós / MH 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred

Nem játék: több második világháborús robbanótest is előkerült

A kiérkező járőr parancsnoka, Mészáros Sándor zászlós megvizsgálta a leletet és kiderült: egy szovjet gyártmányú kézigránát feküdt a földben a második világháború idejéből.

De itt még nem volt vége. A terület átnézésekor további három, 82 milliméteres szovjet aknagránátot is találtak, valamint 16 darab üres tüzérségi hüvelyt is kiemeltek a talajból.

Vagyis nem egyetlen rozsdás darabról volt szó, hanem több veszélyes hadianyagról. A szakemberek az összes eszközt biztonságosan elszállították a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére. MH 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred A közösségi oldalán osztotta meg a hírt.

A honvédség arra kéri a lakosságot, ha bárki olyan tárgyat talál, ami robbanószerkezetnek tűnik, semmiképp se nyúljon hozzá, hanem azonnal értesítse a rendőrséget. Ezek a régi hadi eszközök még ennyi idő után is életveszélyesek lehetnek.

Nem csak Sárkeresztúron bukkant elő a múlt. Nemrég Dunakeszin, egy szemétszedés közben talált második világháborús tárgy okozott izgalmat. Végül a tűzszerészeknek kellett beavatkozniuk, a kaland pedig hangos robbanással zárult.