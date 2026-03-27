Bíróság előtt a ketaminkirálynő, aki Matthew Perrynek szállította a halálos adagot

A Blikk.hu szerint Jasveen Sangha, akit 2024 augusztusában tartóztattak le, súlyos börtönbüntetésre számíthat. A nő elismerte, hogy az általa szállított ketamin okozta Matthew Perry tragédiáját 2023 októberben, és nem ez volt az első ilyen esete.

Jasveen Sangha ketaminárusítása Matthew Perry halálához is vezetett, a szomszédoknak fogalmuk sem volt a történtekről

A ketaminkirálynő elismerte: tőle került a drog Matthew Perryhez

A színész 2023 októberében, 54 évesen hunyt el, amikor asszisztense holtan találta meg otthonában. A nyomozás során kiderült, hogy Matthew Perry halálát kábítószer, egészen pontosan ketamin túladagolás okozhatta. Jasveen Sangha, akit Los Angelesben a „ketaminkirálynőként” emlegetnek, beismerte: ő adta el a végzetes adagot.

Jasveen Sanghát 2024 augusztusában tartóztatták le, amikor kiderült, hogy ő és egy másik díler, Erik Fleming, több tucat ampulla ketamint juttattak el Matthew Perryhez, a színész halála előtti hetekben. A vádalku részeként beismerte, hogy a halálos adag ketamin is tőle származott és azt is elárulta, hogy egy korábbi, 2019-es túladagolásos halálesetben szintén szerepe volt.

A szövetségi ügyészek szerint Jasveen Sangha hidegvérrel árulta a drogot, az emberi élet iránti tiszteletlensége pedig súlyos büntetést indokol, ezért 15 évre zárnák rácsok mögé.

A nő észak-hollywoodi lakásában tárolta, csomagolta és terjesztette a ketamint, valamint a metamfetamint és még a halálesetek tudatában sem hagyta abba ezt a tevékenységét.

A védelem, Mark Geragos és Alexandra Kazarian ügyvédek vezetésével arra hívta fel a figyelmet, hogy a nő a fogva tartása alatt absztinens életmódot folytatott, rehabilitációs programokban vett részt és erős családi háttérrel rendelkezik. Ezek a tényezők indokolhatják, hogy a bíróság a letöltött időt is figyelembe vegye az ítélethozatalnál.

Jasveen Sangha maximálisan 65 év börtönbüntetést kaphat. Az ítélethirdetésre április 8-án kerül sor Los Angelesben.

Matthew Perry halálával összefüggésben másokat is felelősségre vonnak: Erik Fleming, a másik díler szintén bűnösnek vallotta magát ketaminterjesztésben, az ő ítélete április végén várható. Kenneth Iwamasa, Perry személyi asszisztense, aki beadta a drogot, április 22-én kap ítéletet. Két orvos, Mark Chavez és Salvador Plasencia, szintén felelősségre lett vonva: Chavez nyolc hónap házi őrizetet kapott, Plasencia pedig 30 hónapot a börtönben.