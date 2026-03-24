Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 678,5 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -83,5 Ft / Gázolaj piaci ár: 750,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -135,2 Ft

mcdonald ’ s

Egymillió forint hevert a kecskeméti McDonald’s előtt – ami ezután történt, arra senki nem számított

Elképesztő becsületességről tett tanúbizonyságot az a fiatal társaság, amely egy gazdátlanul hagyott, egymillió forintot rejtő táskára bukkant az utcán. A hatalmas összeget a kecskeméti McDonald’s parkolójában találták meg.
mcdonald ’ selhagyottforinttársaságfiatalsegítségegymillió forint

Egy figyelmetlen férfi autóba szállás közben ejtett el egy hatalmas köteg készpénzt, mintegy egymillió forintot hagyva a betonon, amit egy ott tartózkodó fiatal társaság vett észre. Ahelyett azonban, hogy zsebre tették volna, a fiatalok habozás nélkül a tulajdonos segítségére siettek, bebizonyítva, hogy a McDonald’s környékén nemcsak gyorsételt, hanem emberséget is találni – írta a Baon.hu.

Nagyon drága McDonald's rendelés lehetett volna a vége
Fotó: Pozsgai Ákos/baon.hu-archív

Példát mutattak a kecskeméti McDonald’s-ban

A megtalált egymillió forint végül hiánytalanul visszakerült jogos tulajdonosához, miután a fiatal társaság átadta a pénzköteget az étterem műszakvezetőjének. 

A McDonald’s munkatársa lelkiismeretesen és segítőkészen járt el az ügyben, így a gyors intézkedésnek köszönhetően sikerült beazonosítani a figyelmetlen úriembert, aki visszakapta elveszített vagyonát.

A ritka és megható eset rávilágított arra, hogy a becsületesség ma is létezik, és az összefogásnak köszönhetően egy potenciális tragédia végül „Happy Meallel” zárult.

Miközben a kecskeméti McDonald’s parkolójában helyi fiatalok váltak a becsület szobraivá, egy másik vármegyében lángok okoztak riadalmat, a nádasban felcsapó tűz miatt kényszerültek családok az otthonaik elhagyására.

 

 

