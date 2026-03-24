Egymillió forint hevert a kecskeméti McDonald’s előtt – ami ezután történt, arra senki nem számított

Egy figyelmetlen férfi autóba szállás közben ejtett el egy hatalmas köteg készpénzt, mintegy egymillió forintot hagyva a betonon, amit egy ott tartózkodó fiatal társaság vett észre. Ahelyett azonban, hogy zsebre tették volna, a fiatalok habozás nélkül a tulajdonos segítségére siettek, bebizonyítva, hogy a McDonald’s környékén nemcsak gyorsételt, hanem emberséget is találni – írta a Baon.hu.

Nagyon drága McDonald’s rendelés lehetett volna a vége

Példát mutattak a kecskeméti McDonald’s-ban

A megtalált egymillió forint végül hiánytalanul visszakerült jogos tulajdonosához, miután a fiatal társaság átadta a pénzköteget az étterem műszakvezetőjének.

A McDonald’s munkatársa lelkiismeretesen és segítőkészen járt el az ügyben, így a gyors intézkedésnek köszönhetően sikerült beazonosítani a figyelmetlen úriembert, aki visszakapta elveszített vagyonát.

A ritka és megható eset rávilágított arra, hogy a becsületesség ma is létezik, és az összefogásnak köszönhetően egy potenciális tragédia végül „Happy Meallel” zárult.

Miközben a kecskeméti McDonald's parkolójában helyi fiatalok váltak a becsület szobraivá, egy másik vármegyében lángok okoztak riadalmat, a nádasban felcsapó tűz miatt kényszerültek családok az otthonaik elhagyására.