medve

Medve csapott le az ismert természetfotósra

Súlyos sérülésekkel került kórházba egy ember Romániában. Egy medve támadt rá az 58 éves férfira egy Maros megyei erdőben. Az áldozat, ahogy az tőle megszokott, ezúttal is egyedül fotózgatta a csodaszép vidéket.
A férfi – aki többször készített már természetfotót a környéken –, a Nyárádmagyarós községhez tartozó Torboszló és a Makfalvához tartozó Székelyabod települések közötti erdőben kerékpározott, amikor rátámadt a vadállat. Leugrott a biciklijéről, amit az út szélén hagyott, és megpróbált elmenekülni, de a medve utolérte. A férfi maga ütötte be a telefonján a 112-es számot, amivel alighanem megmentette a saját életét – írta a Maszol.ro.

Medve csapott le az ismert természetfotósra
Fotó: Maszol / WWF Facebook

A medve is láthatta már az áldozatát, ismerik a környéken a természetfotóst

Amikor a mentők megérkeztek, a medvetámadás áldozata magánál volt. 

Több nyílt sebet láttak a lábán és a bal karján is nyílt törést szenvedett. 

A sérültet mentőhelikopterrel vitték a marosvásárhelyi kórházba. 

A Digi24.ro kiderítette, hogy a természetfotós a környék idegenvezetője, aki tudta, merre jár, és mindig a megfelelő felszereléssel indult útnak. Az állat is láthatta már korábban, nem tudni, most miért támadta meg.

A hatóságok arra emlékezették az erdélyi lakosságot, hogy fokozott óvatossággal járjanak el azokon a területeken, amelyeket gyakran látogatnak medvék, és kerüljék az egyedüli erdei kirándulásokat.

