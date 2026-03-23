A férfi – aki többször készített már természetfotót a környéken –, a Nyárádmagyarós községhez tartozó Torboszló és a Makfalvához tartozó Székelyabod települések közötti erdőben kerékpározott, amikor rátámadt a vadállat. Leugrott a biciklijéről, amit az út szélén hagyott, és megpróbált elmenekülni, de a medve utolérte. A férfi maga ütötte be a telefonján a 112-es számot, amivel alighanem megmentette a saját életét – írta a Maszol.ro.

Medve csapott le az ismert természetfotósra

Fotó: Maszol / WWF Facebook

A medve is láthatta már az áldozatát, ismerik a környéken a természetfotóst

Amikor a mentők megérkeztek, a medvetámadás áldozata magánál volt.

Több nyílt sebet láttak a lábán és a bal karján is nyílt törést szenvedett.

A sérültet mentőhelikopterrel vitték a marosvásárhelyi kórházba.

A Digi24.ro kiderítette, hogy a természetfotós a környék idegenvezetője, aki tudta, merre jár, és mindig a megfelelő felszereléssel indult útnak. Az állat is láthatta már korábban, nem tudni, most miért támadta meg.

A hatóságok arra emlékezették az erdélyi lakosságot, hogy fokozott óvatossággal járjanak el azokon a területeken, amelyeket gyakran látogatnak medvék, és kerüljék az egyedüli erdei kirándulásokat.

