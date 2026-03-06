Megrázó tragédia Óbudán: diákját gyászolja egy budapesti elitiskola

Egy budapesti középiskola közösségét mélyen megrázta egy sokkoló eset. A hírek szerint egy gimnazista életét vesztette, miután a nagymamája lakásának ablakából a mélybe zuhant. A Blikk úgy tudja, a tragédia oka öngyilkosság.

Tragédia Óbudán: diákját gyászolja az iskola

A tragédia március 5-én történt, a haláleset az iskola diákjait és tanárait is mélyen megrázta.

A tragédiával kapcsolatban a Blikk megkereste a Budapesti Rendőr-főkapitányságot. A hatóság az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényre hivatkozva nem adott tájékoztatást az esettel kapcsolatban. A portál szerint szerelmi csalódás vezetett a tragédiához.

Döbbenetes! Felakasztotta magát egy ötödik osztályos tanuló Ercsiben

A fiú egy iskolai konfliktust követően a kapucnijánál fogva akasztotta fel magát egy fogasra. Azért próbálhatott öngyilkos lenni, mert társai folyamatosan bántalmazták. A mentők végül stabil állapotban szállították kórházba.

