Megszökött egy rab Debrecenben, de nem jutott messzire

Eddig tisztázatlan körülmények között megszökött egy letartóztatott férfi a Hajdú-Bihar Vármegyei Büntetés-végrehajtási Intézet debreceni objektumából szombaton, a kora délutáni órákban. A rendőrség azonnal nagy erőkkel kezdte meg a keresését. A szökevényt egy órán belül a városban kézre kerítették, majd megkezdték a fiatal férfi elszámoltatását – írta meg a Police.hu.

Megszökött egy tizenéves borsodi testvérpár

A Miskolci Rendőrkapitányság körözést rendelt el a kiskunhalasi születésű, 13 éves Tóth Petra és a miskolci születésű, 15 éves Tóth Adrián eltűnése miatt. A testvérek február 25-én távoztak ismeretlen helyre, azóta nem adtak életjelet magukról. Az eltűnt tinédzserek fotóját megnézheti itt.