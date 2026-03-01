Megszökött egy rab Debrecenben, de nem jutott messzire

Hírlevél
Hajtóvadászatot indítottak a Debreceni Rendőrkapitányság járőrei szombaton délután. Megszökött egy letartóztatott fogvatartott a bv-intézetből.
Eddig tisztázatlan körülmények között megszökött egy letartóztatott férfi a Hajdú-Bihar Vármegyei Büntetés-végrehajtási Intézet debreceni objektumából szombaton, a kora délutáni órákban. A rendőrség azonnal nagy erőkkel kezdte meg a keresését. A szökevényt egy órán belül a városban kézre kerítették, majd megkezdték a fiatal férfi elszámoltatását – írta meg a Police.hu.

Megszökött egy letartóztatott férfi a debreceni börtönből
Megszökött egy letartóztatott férfi a debreceni börtönből, egy órán belül elfogták / Fotó: Police.hu

Megszökött egy tizenéves borsodi testvérpár

A Miskolci Rendőrkapitányság körözést rendelt el a kiskunhalasi születésű, 13 éves Tóth Petra és a miskolci születésű, 15 éves Tóth Adrián eltűnése miatt. A testvérek február 25-én távoztak ismeretlen helyre, azóta nem adtak életjelet magukról. Az eltűnt tinédzserek fotóját megnézheti itt.

 

